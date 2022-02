Kiel

Die gegenseitige Wertschätzung der Fußball-Lehrer Marcel Rapp und Christian Eichner ist groß. Parallelen sind unverkennbar. Der Wahl-Kieler Rapp ist in Pforzheim geboren, der Karlsruher Cheftrainer Eichner im 50 Kilometer entfernt gelegenen Sinsheim – also dem Standort, an dem Rapp bis zu seinem Engagement bei den Störchen für die TSG Hoffenheim gearbeitet hat. Beide Coaches haben das Fußball-ABC beim KSC erlernt.

Eichner fiel Rapp einst zum „Opfer“

Und exakt in dieser Zeit liegt ein dunkles Beziehungs-Kapitel. Wenn der heute 42-jährige Rapp zwecks Spielpraxis von den Profis in die Amateurmannschaft des Wildpark-Klubs beordert wurde, geriet der drei Jahre jüngere Eichner nach eigenen Worten häufig zu dessen Opfer – sprich, er musste auf die Ersatzbank weichen. „Das sind keine so schönen Erinnerungen“, so Eichner im Rückblick.

Vor dem Zweitligaduell zwischen Holstein und dem KSC am Sonnabend muss aber niemand Furcht vor einer überzogen ausgelebten Vergangenheitsbewältigung am Seitenrand haben. „Heute haben wir ein super Verhältnis“, erklärte Eichner glaubhaft. Na dann...