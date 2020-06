Ole Werner fehlt wegen Krankheitsfalls

Kiel

Die Pressemitteilung vom Dienstag hatte die Fans von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel mit vielen Fragen zurückgelassen. Ole Werner, so der Klub, wird bis zum Saisonende nicht mehr die Mannschaft betreuen. Auch auf der Pressekonferenz am Mittwoch konnte und wollte Sportdirektor Uwe Stöver kein Licht ins Dunkel bringen. Auch die Frage, ob Holstein gar einen neuen Cheftrainer brauche, ließ Stöver unbeantwortet.

Stöver äußert sich im TV-Interview

Vor dem Anpfiff des Spiels gegen Dynamo Dresden (Das Spiel gibt es HIER im Liveticker) am Donnerstagabend wurde der Sportchef dann erstmals konkret. Im TV-Interview bei Sky erzählte Stöver, was es nach den Aussagen, die viel Spielraum für Spekulationen ließen, im Fall Ole Werner tatsächlich auf sich hat: Der Kieler Chefcoach fehlt vorläufig wegen eines Krankheitsfalls in der Familie.

