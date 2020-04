Mit ausreichend Abstand im Kraftzirkel

Kiel

In den festgelegten Kleingruppen, die laut Anordnung des Kieler Gesundheitsamtes maximal sieben Personen umfassen dürfen, lag der Schwerpunkt am Dienstag auf Kraft und Athletik. Eine Stunde lang ackerten die Störche unter freiem Himmel im Kraftzirkel, ehe sie in den abschließenden Passübungen den Ball zirkulieren lassen durften.

Beinahe alle Kieler Profis sind aktuell fit und gesund, lediglich der Langzeitverletzte Jannik Dehm (Aufbau nach Schienbeinbruch) und Stürmer Janni Serra (Aufbau nach Muskelfaserriss) trainierten individuell. In dieser Woche sind noch für Mittwoch, Freitag und Sonnabend Kleingruppen-Trainingseinheiten angesetzt, am Donnerstag haben die Störche "frei" - und halten sich zu Hause fit.

Anzeige

DFL-Meeting verschoben

Die Deutsche Fußball Liga hat den Spielbetrieb der Ersten und Zweiten Bundesliga aktuell bis einschließlich 30. April ausgesetzt. Am Freitag, wollte die DFL in einem weiteren Meeting eigentlich über eine mögliche Fortsetzung der Saison beraten - die Mitgliederversammlung der 36 Profiklubs ist allerdings auf den 23. April verschoben worden. Damit räumt sich die DFL noch etwas mehr Zeit ein, um auf die neue Beschlusslage in Bund und Ländern zur Corona-Pandemie zu reagieren.

Mehr zu Holstein Kiel lesen Sie hier.