Doppelschicht für die Holstein-Profis

Oliva

Die 27-Minuten-Einheit vom Vortag? Kein Vergleich zu dem, was sich am Sonnabend tat. Um 10.30 Uhr versammelte Ole Werner seine Mannschaft zum ersten Mal auf der Sportanlage in Oliva. In der Morgensonne, die die Nässe des stürmischen Freitags allmählich vertrieb, stand der Spielaufbau im Vordergrund: Eröffnung aus der Viererkette gegen eine, später gegen zwei pressende Sturmspitzen. Detailarbeit im taktischen Bereich.

Derweil drehten die Rekonvaleszenten Janni Serra und Jannik Dehm ihre Runden. Bei Dehm sah das Laufbild noch immer etwas verzerrt aus – als er die Lauf- gegen die Fußballschuhe eintauschte und mit Ball arbeitete, wirkte er aber direkt spritziger. Trotzdem dürfte die Rückkehr ins Mannschaftstraining noch eine ganze Weile auf sich warten lassen.

Werner mit klarer Ansprache

Nach etwas mehr als 90 Minuten war Schluss. Mittagessen, Medienrunde, ein wenig Freizeit – und dann Einheit Nummer zwei. Mit der taktischen Lektion Nummer zwei: Hohe Bälle standen im Mittelpunkt. Werner ließ unter anderem die Innenverteidiger nach vorne schieben und die Außenverteidiger abkippen, um Räume im Achter- und Zehnerraum zu öffnen, die vom Torwart mit gechippten Bällen bespielt werden können.

Zwischendurch rief er immer mal wieder seine Spieler zusammen, schulte, gab Anweisungen – überhaupt wirkte der Störche-Trainer sehr energisch und bestimmt in seiner Ansprache. Er weiß offenbar, was er will. Die kommenden Tage werden zeigen, ob seine Mannschaft es umsetzen kann.

