Fußball-Zweitligist Holstein Kiel im spanischen Oliva Nova – Grund genug für den KN-Sportbuzzer, um allabendlich die „Oliva-News“ per Video auszustrahlen. Immer um 20 Uhr fasst Andreas Geidel auf seinem „Opa – der Holstein-Blog“ das Geschehen im Trainingslager zusammen. So auch am heutigen Sonntag.