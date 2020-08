Kiel

Holstein Kiel ist wieder da. Seit dieser Woche läuft die Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison 2020/21. Im Gespräch mit KN-online äußert sich Cheftrainer Ole Werner zu zentralen Themen im Vorfeld der am 18. September beginnenden Spielzeit.

Ole Werner zu seiner bestandenen Fußballlehrer-Prüfung:

"Ich freue mich darüber, denn die Belastung war in den vergangenen Monaten hoch. Es ist immer schwierig, sich auf mehrere Dinge gleichzeitig zu fokussieren. Das haben wir aber alle gemeinsam ganz gut hinbekommen. Dadurch steigert sich jetzt auch noch einmal die Vorfreude auf die neue Saison. Ich kann mich jetzt ausschließlich und mit vollem Fokus um die Mannschaft kümmern."

...zu den Schwerpunkten in der Saisonvorbereitung:

"Da viele Spieler neu hier und einige Leihspieler zurück bei uns sind, steht erst einmal die gesamte Spielidee wieder im Vordergrund. Es geht nun darum, sich innerhalb von fünf Wochen bis zum Auftakt im DFB-Pokal etwas zu erarbeiten, damit man auf und neben dem Platz mit einer Sprache spricht. Im Defensivbereich werden wir uns um die Frage kümmern, wie wir es besser machen können, wenn wir nah am eigenen Tor verteidigen. Und es wird darum gehen, offensiv wieder variabler zu werden."

...zur Form der Spieler nach der Pause:

"Die Jungs haben ihre Lauf- und Athletikpläne sehr zuverlässig und auf einem guten Niveau durchgezogen. Deshalb können wir auf diesen guten athletischen Grundvoraussetzungen aufbauen."

...zur Entscheidung für ein Trainingslager:

"Dafür gibt es zwei Gründe. Zuerst einmal ist es so, dass wir nur gegen Mannschaften spielen können, die auf Corona getestet werden. Dafür müssen wir aufgrund unserer geografischen Lage dort hinfahren, wo diese Mannschaften sind. Zudem tut es uns auch vor dem Hintergrund der Neuzugänge gut, noch einmal ein paar Tage rauszukommen und von morgens bis abends als Gruppe zusammen zu sein."

...zur Erwartung an Rückkehrer Fin Bartels:

"Uns ist klar, dass da natürlich eine gewisse Erwartungshaltung besteht. Wir wissen aber auch, dass er schwere Jahre hinter sich hat. Unsere gemeinsame Aufgabe ist es nun, ihn so heranzuführen, dass er uns helfen kann. Wenn er in der Form bleibt, die er zuletzt in Bremen gezeigt hat, wird er das mit seiner Qualität und seiner Flexibilität, auf mehreren Positionen spielen zu können, auch tun. Er besitzt zudem die Fähigkeit, für etwas Überraschendes, Kreatives sorgen zu können. Fin wird uns auch als Typ helfen, indem er in der Kabine seine Erfahrung weitergibt. Er kann sich da sicherlich gut einbringen."

...zu Bartels als "fehlendem Puzzleteil" einer jungen Mannschaft:

"Wir hoffen, dass er das ist. Wir glauben auch, dass er mit seiner Persönlichkeit eine solche Rolle annehmen kann. Er ist kein Lautsprecher, er wird seine Erfahrung aber auf seine Art und Weise weitergeben können."

...zu möglichen weiteren Transfers:

"Ausschließen will ich gar nichts. Es kann in beide Richtungen noch immer etwas passieren. Es wäre unseriös, das Thema dicht zu machen. Wir sind mit unseren Planungen schon relativ weit. Nominell sind wir auf vielen Positionen gut besetzt. Wir müssen aber immer handlungsfähig bleiben für den Fall, dass eine Tür aufgeht. Wenn wir noch etwas machen, muss es die Qualität steigern."

...zur "Baustelle" auf der Linksverteidiger-Position:

"Mit Johannes van den Bergh haben wir aktuell nur einen Etablierten auf der Position. Marco Komenda kann dort zwar auch spielen, aber wir bleiben da aufmerksam und schauen weiter, ob sich noch etwas ergibt."

