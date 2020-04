Kein Vollzug bei Holstein Kiel: Uwe Stöver steckt im Transferstau

Kiel

Der April ist im Fußball die Zeit der Deals. Das Telefon eines Managers klingelt unentwegt, wenn es auf das Ende der Saison zugeht. Spieler werden angeboten, Treffen werden vereinbart – und manchmal findet man zusammen und der erste Sommertransfer ist eingetütet. Aber in diesem schicksalhaften Corona-Jahr 2020 ist alles anders. Auch für Uwe Stöver, Sportdirektor von Holstein Kiel. Der 53-Jährige arbeitet unermüdlich, ist dabei aber eher Problemlöser der Gegenwart als Gestalter der Zukunft. Zwangsläufig.

„Meine Arbeit ist im Moment sehr vielschichtig“, sagt Uwe Stöver, der als einer der wenigen, die zum engsten Umfeld der Zweitliga-Mannschaft gehören, aber nicht von der 14-tägigen Quarantäne infolge der Corona-Erkrankung von Stefan Thesker betroffen war. „Es geht zunächst einmal um die Situation an sich – wir haben uns täglich mit Dingen wie Spielbetrieb und Trainingsbetrieb auseinanderzusetzen. Wir bereiten uns auf die Szenarien vor, die auf uns zukommen könnten.“ Man müsse, so Stöver, der im regelmäßigen Austausch mit Trainer Ole Werner und Teammanager Jan Uphues steht, „in alle Richtungen denken“.

Die große Nabelschau des Fußballs

Aber, und das weiß auch Uwe Stöver, es gibt nach dem hochkomplizierten Heute auch noch ein Morgen, wenn das alles hier vorbei ist. Wenn die seit Mitte März unterbrochene Spielzeit irgendwie zu Ende gebracht werden kann. Denn nach der steht eine neue an.

„Es geht natürlich auch um die Ausrichtung des Kaders für die Saison 2020/21“, sagt Stöver zu seiner Agenda in diesen Tagen und führt aus: „Man muss Gespräche führen, den Fuß in die Tür stellen, Perspektiven über den Sommer hinaus aufzeigen.“ Und dann das große Aber: „Ein Abschluss ist derzeit eher nicht zu erwarten. Es ist so ein bisschen die Handbremse gezogen.“

Neuzugänge? Von Corona einstweilen aus dem Branchen-Wörterbuch getilgt. Der Markt ruht. Man ist eher mit sich selbst beschäftigt. Die Klubs mit dem finanziellen Überleben, die Spieler mit der Ungewissheit. Wer wagt schon einen Karriereschritt mit verbundenen Augen? Die große Nabelschau des Fußballs. „Die Zukunft ist für alle ungewiss“, sagt Stöver. „Klar ist: Alle werden finanzielle Einbußen zu verkraften haben.“

Wozu das führen dürfte, ist klar: sinkende Ausgaben, geringere Gehälter. Und zögerlicheres Verhalten auf dem Markt. „Man muss kein Philosoph sein, um zu wissen, dass das für alle Vereine ein großer Einschnitt ist und dieser Auswirkungen auf die Transferpolitik haben wird“, sagt Stöver, der sich überdies nicht nur mit externen Zugängen beschäftigt. Sondern auch die auslaufenden Verträge im Blick haben muss.

Am 30. Juni 2020 enden die Arbeitspapiere von Dominik Schmidt, Johannes van den Bergh und Young-Jae Seo, zudem die der Leihspieler Salim Khelifi, Emmanuel Iyoha, Darko Todorovic und Salih Özcan – für den es eine Kaufoption gibt. „Fakt ist, dass wir mit den Spielern, deren Verträge auslaufen, Gespräche geführt haben“, sagt Stöver. „Wir befinden uns auch weiter im Austausch. Bei den Leihspielern stehen wir zeitlich noch nicht unter Druck.“

Nichts ist gewiss - bis auf die Integrität der Mannschaft

Von Stillstand kann also keine Rede sein – von Vollzug aber auch nicht. Gleiches gilt für die prominente Riege derer, die im Sommer 2021 vertragslos sind, darunter Janni Serra, Jae-Sung Lee und Alexander Mühling. „Auch diese Situation haben wir im Auge und haben uns mit den Spielern und ihren Beratern verständigt“, sagt Stöver. Verlängern oder verkaufen? Nie war die Frage aller Fragen für einen Manager schwerer zu beantworten als heute.

Nichts ist gewiss, so scheint es. Bis auf eines: die Integrität der Mannschaft. Jedenfalls hat sie mit ihrem Gehaltsverzicht unter der Woche für einen Lichtblick in dunklen Zeiten gesorgt. „Das ist Ausdruck des starken Charakters der Mannschaft“, sagt Stöver. „Dass sie in Person des Kapitäns Hauke Wahl auf mich zugekommen ist mit dem Ansatz, auf Teile des Gehalts zu verzichten, hat mich nicht sonderlich überrascht, denn ich habe schon bei meiner Amtsübernahme Anfang Oktober gespürt, dass sie so tickt.“

Im Januar indes hat Holstein Kiels Sportchef gespürt, wie Dominic Peitz tickt. Der Routinier war zu Besuch auf der Geschäftsstelle. Drei Monate später steht fest: Der Ex-Storch übernimmt im Sommer die Leitung des Nachwuchsleistungszentrums. „In unseren Gesprächen hat er deutlich gemacht, dass er jung und hungrig ist und Dinge anstoßen will. Da er ein kreativer Typ ist, wird er viele Ansätze haben, die es zu sammeln und zu kanalisieren gilt“, sagt Stöver.

Die Rückkehr des 35-Jährigen will er nicht in erster Linie als Zeichen verstanden wissen. Peitz’ Eignung sei ausschlaggebend gewesen. Aber: „Es ist ein schöner Begleitumstand, dass er jemand ist, der sich mit dem Klub und der Region identifiziert“, sagt Stöver. „Man hat das Gefühl, dass hier jemand nicht auf Durchreise, sondern zu Hause ist.“ Worte wie Balsam für die Holstein-Seele. Und irgendwann klappt’s dann auch wieder mit den Transfers

