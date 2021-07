Wolfsburg

Niederlagen müssen manchmal wehtun. Und sei es in den Ohren. „Da ist noch Luft nach oben, aber es war schon vernünftig“, sagt Holstein Kiels Cheftrainer Ole Werner lachend über die Gesangseinlage jener Profis, die beim Fußballtennis im Kurztrainingslager in Wolfsburg am Mittwoch verloren hatten. Sie gaben den Kollegen am Abend ein Privatkonzert im Hotel, interpretierten im Kanon den Klassiker „The Lion sleeps tonight“ auf ihre Art. Zur Belustigung der siegreichen Störche, von denen Fabian Reese gleich draufhielt, einen Videoschnipsel bei Instagram postete.

Die Laune ist gut. Teambuilding, konzentrierte Arbeit auf dem Platz unter hervorragenden Bedingungen – die Tage am Allersee haben die Truppe sportlich und menschlich vorangebracht. „Ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir inhaltlich auf dem Platz machen konnten – und auch mit dem, was neben dem Platz passiert“, sagt Werner zufrieden, als er am Donnerstagnachmittag vor dem Teambus steht. Mit dem geht es Momente später zurück ins Hotel, kurz darauf auch schon weiter nach Halle. Am Sonnabend (14 Uhr) steigt dort die Generalprobe gegen den Halleschen FC.

Erras, Komenda und Thesker sind fit

Die kleinen Personalsorgen vom Vortag haben sich erledigt: Bei der finalen Einheit, in der die KSV unter anderem an den Verlagerungen feilt, sind sowohl Patrick Erras nach Knöchelproblemen als auch Marco Komenda (überstrecktes Knie) und Stefan Thesker (Belastungssteuerung) wieder mittendrin. „Alle drei werden mit dabei sein“, sagt Werner mit blick auf den finalen Test. Einzig Hólmbert Aron Fridjónsson, der sich beim 1:0 gegen den VfL Wolfsburg das Knie verdreht hatte, arbeitet individuell. „Es ist nichts Schlimmes“, sagt Werner, „aber es wird nicht reichen.“

Der Isländer muss in Halle also passen. Viele andere können sich dafür auf Einsatzminuten einstellen: Werner plant nicht, die vermeintliche erste Elf sich einspielen zu lassen. „Ich versuche immer noch, Eindrücke zu sammeln und jedem, der für uns für den ersten Spieltag in Frage kommt, die Möglichkeit zu geben, sich zu zeigen“, sagt er. „Die, die gegen Wolfsburg kürzer gespielt haben, werden eher mehr Spielzeit bekommen, um alle körperlich in Richtung 90 Minuten zu bekommen.“

Rotation? Ja. Experimente? Nein. Es geht gegen den Drittligisten aus Halle weiter um die Abläufe, um die bereits weit gediehene Struktur im 4-3-3. Die Einführung neuer Grundordnungen hebt sich Werner für einen anderen Zeitpunkt auf, die Länderspielpausen etwa. Es geht jetzt um den Wohlklang auf dem Platz. Um den stimmigen Kieler Kombinations-Kanon.