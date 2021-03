Kiel/Hamburg

Er war der Mann des Tages - auf und neben dem Platz. Jae-Sung Lee, der vielleicht beste Spieler der Zweiten Fußball-Bundesliga, Holstein Kiels X-Faktor im Kampf um den Aufstieg. Der Südkoreaner erzielte am Montagabend beim 1:1 gegen den Hamburger SV die zwischenzeitliche Störche-Führung. Und war vor und nach dem Spiel dann doch aus ganz anderen Gründen Thema.

Wieder einmal ging es um seine sportliche Zukunft. Lees Vertrag läuft im Sommer nach drei Jahren aus, die Interessenten stehen Schlange. Im Vorwege des Nordduells erhielten die Spekulationen um einen möglichen Wechsel zum HSV neue Nahrung, befeuert durch einen Bericht des "Hamburger Abendblatts". Tenor: Der HSV will Lee, Lee will zum HSV - wenn er denn aufsteigt.

Und genau das ist der Knackpunkt: Lee will - was er angesichts seiner herausragenden Qualitäten eigentlich längst müsste - erstklassig spielen. Ob ihm der Hamburger SV das bieten kann, ist aktuell noch fraglich. Die KSV wiederum ist nicht völlig chancenlos, ihn zu halten. Dafür, das ist klar, braucht es aber den Aufstieg in die Bundesliga.

"Ich bin nicht zuständig, aber wenn ich könnte, würde ich mit ihm verlängern - gerne um sechs Jahre", sagte Holsteins Mannschaftskapitän Hauke Wahl nach dem Spiel im Volkspark. "Man sieht, dass er ein außergewöhnlicher Spieler ist."

Jae-Sung Lee wird wohl in Deutschland bleiben

Auch Trainer Ole Werner äußerte sich zum 28-jährigen WM-Teilnehmer von 2018: "Es macht Spaß, mit ihm zu arbeiten. Lee ist ein Vollprofi. Er will sich immer weiterentwickeln." Werners Einschätzung zu einer weiteren Zusammenarbeit: "Ich bin froh, dass wir ihn aktuell haben. Im Fußball bewegen sich die Dinge immer auch kurzfristig in die eine oder andere Richtung."

Wahre Worte. Denn es ist längst nicht klar, wohin es für Lee geht - außer, dass er wohl in Deutschland bleibt. Die englische Premier League ist aktuell wegen der Brexit-Bestimmungen eher kein Thema. Die neuen Transferregeln sehen ein Punktesystem vor, nach dem ausländische Spieler bewertet werden. Ein Kriterium sind internationale Einsätze. Ein anderes das Niveau des abgebenden Vereins samt Ligazugehörigkeit. Zweitligaspieler haben da einen schweren Stand.

Auch Werder, Hoffenheim und Co. fiel Lee auf

Der HSV, das ist seit Monaten bekannt, arbeitet hinter den Kulissen an dem Transfer, dürfte sich in der Pole Position befinden. Nach Informationen von KN-online hatten sich aber im Sommer, als die KSV Lee trotz Millionen-Offerten nicht ziehen ließ, noch ganz andere Kaliber mit Lee beschäftigt: Werder Bremen soll ein konkretes Angebot abgegeben haben, auch die TSG Hoffenheim war demnach ernsthaft interessiert. Zudem soll der Name Jae-Sung Lee beim VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt in den Transferüberlegungen gefallen sein.

Stöver: "Seit über einem Jahr dran"

Holstein Kiel sagte schließlich allen Interessenten kurz vor Transfer-Deadline ab, ging für den sportlichen Erfolg ins wirtschaftliche Risiko - zu Recht, wie sich zeigen sollte. Und mag die Chance auf eine Verlängerung nun auch noch so gering sein: Sie ist da.

Die KSV gibt nicht auf. "Wir sind seit über einem Jahr dran", sagte Sportchef Uwe Stöver am Montagabend. "Wir müssen abwarten, wie es ausgeht." Vor Mai jedenfalls dürfte nichts entschieden sein.