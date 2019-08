Kiel

Stefan Kuntz nominierte Makana Baku, Salih Özcan und Janni Serra. Das Kieler Trio wird in der kommenden Woche beim DFB-Tross erwartet. Am 5. September 2019 trifft die Juniorennationalmannschaft in einem Testspiel auf Griechenland, am 10. September 2019 dann auf Wales, wenn es um die ersten Punkte in der E...