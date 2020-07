Kiel

Holstein Kiel hat offenbar den hierzulande weitgehend unbekannten 18-jährigen Verteidiger Nico Carrera verpflichtet. Der US-Amerikaner mit mexikanischen Wurzeln wechselt aus der Jugendakademie des FC Dallas zur KSV und dürfte zunächst für die U19 der Störche eingeplant sein.

Holstein Kiel hat den Transfer zwar noch nicht offiziell bestätigt, dafür aber der Spieler selbst, der bei Twitter auf Englisch, Spanisch und Deutsch seine Freude darüber zum Ausdruck brachte, dass ihm die KSV diese Chance ermögliche. Zudem postete er ein Video, in dem er sich im Holstein-Trikot präsentiert.

Teamkollege von BVB-Rookie Reyna

Ob und wann er für die Zweitliga-Mannschaft eine Option wird, lässt sich kaum abschätzen. Zur Fantasie lädt allerdings ein Blick auf die U17-Nationalmannschaft der Vereinigten Staaten ein, für die er bei der Weltmeisterschaft 2019 aufgelaufen war. Der Trainer: Raphael Wicky, Schweizer Fußball-Idol mit Nord-Bezug (früher Werder und HSV), jetzt Chefcoach von Kenneth Kronholm bei Chicago Fire. Im Sturm: Giovanni Reyna, 17 Jahre alt, Borussia Dortmund. Marktwert: 15 Millionen Euro.

Davon ist Carrera zwar noch ganz weit entfernt. In Europa, genauer in Kiel, will er nun aber die nächsten Schritte auf dem Weg zum Profi gehen.

