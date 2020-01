Das werden die Holstein-Höhepunkte 2020

Kiel

5. Januar: Trainingsauftakt

Projensdorf statt Playa. Schwitzen statt schnorcheln – die erste Trainingseinheit des Jahres steht an. Ob die KSV-Kicker schon Neuzugänge in ihren Reihen begrüßen dürfen? Im vergangenen Jahr präsentierte der damalige Sportdirektor Fabian Wohlgemuth am Tag des Trainingsauftakts Franck Evina.

10. bis 18. Januar: Trainingslager in Spanien

Viele Kieler Profis haben die freien Tage genutzt, um in der Sonne Kraft zu tanken. Und es geht direkt zurück in die Sonne. Diesmal aber mit einem Arbeitsauftrag: Grundlagen schaffen für die zweite Saisonhälfte. Acht Tage lang werden die Störche im spanischen Oliva Nova an der Rückrunden-Form feilen. Trainer Ole Werner erhält hier erstmals die Gelegenheit, über einen längeren Zeitraum intensiv mit der Mannschaft an seinen Ideen zu arbeiten. Zudem stehen zwei Testspiele auf dem Programm: Gegen den FC Ingolstadt (12.01.) und CFR Cluj (17.01.).

22. Januar: Letzter Härtetest

Eine Woche vor dem Pflichtspiel-Auftakt steht noch der finale Härtetest an: Die KSV empfängt Flora Tallinn. Ein Ostsee-Derby – auch wenn mehr als 1000 Kilometer Luftlinie zwischen den Städten liegen. Auf den zweiten Blick aber ist man sich durchaus näher: Der estnische Rekordmeister gab im Sommer die Juniorennationalspieler Mattias Männilaan und Markkus Seppik nach Kiel ab.

29. Januar: Erstes Pflichtspiel

Flutlicht im Holstein-Stadion, die Rückkehr des „Fußballgotts“ – die KSV startet direkt mit einem ersten Highlight ins neue Pflichtspiel-Jahr, empfängt an einem Mittwochabend (20.30 Uhr) Darmstadt 98 mit Patrick Herrmann an der Förde.

31. Januar: Transferfenster schließt

Nicht Freitag, der 13., sondern Freitag, der 31. – vielleicht bringt er den Störche-Fans ja Glück. An diesem Tag macht der Transfermarkt zu. Im vergangenen Jahr wurde auf den letzten Metern noch Lászlo Bénes auf Leihbasis verpflichtet – ein Volltreffer.

17. bis 20. April: Holstein im Volkspark

Am 30. Spieltag – der noch nicht genau terminiert ist – geht es für die Störche und ihre Fans an einen der Schauplätze der ganz großen Klub-Momente in der jüngeren Geschichte. Die KSV zu Gast im Hamburger Volksparkstadion – wie am ersten Spieltag der Saison 2018/19, als man den HSV an einem denkwürdigen Abend mit 3:0 überrollte. Tausende Fans dürften sich auch diesmal wieder von Kiel auf den Weg nach Hamburg machen.

17. Mai: Saisonfinale

Gibt es am letzten Spieltag der Zweiten Liga ein Herzschlag-Finale? Die KSV empfängt Nürnberg. Ist der Klassenerhalt schon gesichert, dürfte es zumindest aus Kieler Sicht ein Sommerkick werden. Und wenn nicht? Dann wird es noch einmal richtig heiß.

Sommerpause: Die Entdeckung Amerikas

Noch ist nicht allzu viel bekannt zum Fahrplan der KSV in der Sommerpause. Außer: Es soll in die USA gehen. Im Rahmen der Kooperation mit den San Francisco Glens ist ein Trainingslager an der Westküste geplant. Die KSV in Kalifornien – ein Meilenstein in der Entwicklung des Klubs?

26. Juli bis 8. August: Olympisches Fußballturnier

Mindestens vier KSV-Youngster dürfen sich berechtigte Hoffnungen auf Tokio machen. Janni Serra, Salih Özcan, Makana Baku, Emmanuel Iyoha – sie alle sind im Blickfeld von U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz, der die deutsche Olympia-Auswahl, die sich aus U23-Spielern und maximal drei älteren Profis zusammensetzt, betreuen wird.

31. Juli: Zweitliga-Startschuss

Der Tag des Auftakts in die Zweitliga-Saison 2020/21. Wenn alles nach Plan läuft, geht die KSV dann in ihre vierte Spielzeit in Folge als Zweitligist.

7. Oktober: Holstein wird 120

Runder Geburtstag: Vor 120 Jahren, am 7. Oktober 1900, sind die Störche geschlüpft. Ob mit einem Sondertrikot oder anderen Aktionen – irgendwie wird die KSV das mit Sicherheit zu feiern wissen.

Tag X: Vor Lübeck in der ewigen Tabelle

36 Punkte sind es noch, dann hat Holstein (127) den VfB Lübeck (163) in der ewigen Tabelle der eingleisigen Zweiten Liga geschluckt. Das könnte, legt man den aktuellen Punkteschnitt an, zur Mitte der Hinrunde der nächsten Saison sein – pünktlich zum Klub-Geburtstag. Das Sportjahr 2020 kann kommen.

