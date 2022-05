Kiel

Da keimt ein Lächeln im Gesicht. Ein Lächeln, aus dem Dankbarkeit spricht, als Denys Miroshnichenko am Dienstag nach dem Training mit Fußball-Zweitligist Holstein Kiel zum Interview erscheint, den Fragen aufmerksam zuhört, von denen er doch nichts versteht. Der Übersetzer hilft, Miroshnichenko lächelt. Dankbarkeit. Dem Grauen des Krieges entkommen. Und nun, seit dieser Woche, als Gastspieler bei den Störchen.

Ein bisschen Normalität nach all dem Wahnsinn. Denn seit dem 24. Februar 2022 ist im Leben von Denys Miroshnichenko nichts mehr normal, nichts mehr selbstverständlich. Miroshnichenko, 27, ist Ukrainer. Sein Heimatland: brutal überfallen von der russischen Armee. Seine Zukunft: ungewiss. Wann kann er zurück? In Wochen? Monaten? Gar Jahren? Er weiß es nicht. Und doch lächelt er.

U 21-Nationalmannschaft und Europa League – Miroshnichenko hat viel vorzuweisen

Denn Miroshnichenko, über die Westukraine nach Hamburg geflohen, ist mit seiner Familie in Sicherheit. Und kann nun endlich auch wieder das tun, was er am liebsten tut: Fußball spielen. „Ich bin sehr, sehr glücklich, dass Holstein mir die Möglichkeit gegeben hat, hier zu trainieren und an meiner Fitness zu arbeiten“, sagt er. „In der Ukraine ist das im Moment schwierig.“

Dort, wo er bis zum schicksalhaften 24. Februar als Profi für den Erstligisten FK Oleksandriya aktiv war. Miroshnichenko, ein gestandener Fußballer, Rechtsverteidiger, 17 Spiele für die U 21-Nationalmannschaft seines Landes, 144 Einsätze für Karpaty Lwiw, nach seinem Wechsel zu Oleksandriya, Zentralukraine, auch auf internationalem Parkett unterwegs: Europa League 2019/20, Miroshnichenko sechsmal im Einsatz, zweimal gegen den VfL Wolfsburg – und direkt, obwohl er hinten links aushelfen muss, einer der Besten seines Teams. Miroshnichenko ist wer. War wer. Bis zum Einmarsch der Russen.

Die Hoffnung schwand, der Krieg blieb – und Miroshnichenko floh

Am 26. Februar sollte eigentlich die Rückrunde beginnen, mit einem Heimspiel gegen FK Lwiw. Doch die Saison wurde umgehend ausgesetzt, mittlerweile ist sie abgebrochen. Der Klub empfahl seinen Spielern, Schutz zu suchen. Miroshnichenko fand ihn mit seiner Verlobten und seiner Mutter im vermeintlich sicheren Westen des Landes, einen Monat verbrachten sie dort. „Ich hatte gehofft, dass es bald zu Ende ist. Dass wir zurückkehren können“, sagt er. „Dass ich Fußball spielen kann.“

Aber die Hoffnung schwand. Der Krieg blieb. Und Miroshnichenko floh. Vor allem für den Vater, der schwer krank ist, bei Ausbruch des Krieges gerade zur Behandlung in Hamburg war. „Er kann nicht ohne die Unterstützung der Familie“, sagt Miroshnichenko. Mit Mutter und Verlobter kam er in der Hansestadt unter. Helfer vor Ort: Yaroslav Podkopayev, ebenfalls Ukrainer, die Familien kennen sich. Ein Mann vom Fach, angestellt beim Generalkonsulat in Hamburg. Und dann ist da noch dessen Bruder Artur. Beruf: Spielerberater. Artur Podkopayev war es dann auch, der den Kontakt zu KSV-Sportchef Uwe Stöver herstellte. Grünes Licht – Miroshnichenko durfte kommen.

Bei seinem ersten Training am Dienstag macht Miroshnichenko schon eine gute Figur, kann mithalten. Die Freude ist zurück. Das Lächeln. „Ich bin sehr begeistert davon, wie die Trainingsanlage hier aussieht, welche Atmosphäre hier herrscht bei Holstein Kiel. Ich bin sehr gut aufgenommen worden“, sagt er. Eben noch, als Frieden war, Profi in der Ukraine. Und nun hier, in KSV-Trainingskleidung unter der Maisonne Projensdorfs, von sich erzählend, von seinen Ängsten, seinen Hoffnungen. Seltsam, wie das Leben manchmal spielt.

Aber wie es weiterspielt? Wer kann das schon beantworten. „Das ist eine dunkle Zeit“, sagt Miroshnichenko. Es gehe jetzt darum, zu überleben, viele seiner Teamkollegen aus Oleksandriya sind noch in der Ukraine. Er selbst hat bei seinem Verein noch einen gültigen Vertrag bis 2024, hat Mitte Januar erst verlängert. Da standen die russischen Truppen schon an der Grenze.

Ob er jemals wieder für Oleksandriya aufläuft? „Keiner weiß, wann der Krieg zu Ende ist“, sagt Miroshnichenko. Bis zum Saisonende ist er erst einmal hier, bei Holstein Kiel. Das sind nicht einmal zwei Wochen. Aber für einen, der erlebt hat, wie sich innerhalb von Stunden, Minuten alles ändern kann, ist das eine lange Zeit.