Kiel

Nein, vergnügungssteuerpflichtig ist der Profi-Alltag in Pandemie-Zeiten beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel wahrlich nicht. Die klubinternen Regeln zwischen den morgendlichen UPCR-Tests und der Heimfahrt nach der Arbeit ohne Dusche sind knallhart, zielen im Kontrast zum Begriff Mannschaftssport auf maximal umsetzbare Kontaktreduzierung ab. „Das ist ein Zustand, der nur schwer über viele Wochen durchzuhalten ist“, sagt Jan Uphues, Leiter des Lizenzbereiches, und kündigt kleine Schritte auf dem Weg „zu einem gewissen Maß an Normalität“ an.

In diesem Jahr wurden bereits fünf KSV-Profis positiv getestet

Nahezu täglich, berichtet der 34-Jährige, erfolge im Kreis der Verantwortlichen eine Abwägung zwischen den Risiken aufgrund der aktuellen Lage und der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen. Gut möglich sei es, dass die Kieler Kicker schon bald, so Uphues, erstmals in 2022 wieder ihre Umkleidekabinen nutzen dürfen. Immerhin.

Was wie Selbstverständliches anmutet, birgt indes gerade angesichts der Omikron-Variante Gefahren. Mit Fabian Reese, Phil Neumann, Lewis Holtby, Fiete Arp und Hólmbert Fridjónsson verzeichneten die Kieler in diesem Jahr schon fünf positiv getestete Akteure. „Wir vertrauen unserem eigenen, sehr präzisen UPCR-Testgerät. Damit haben wir bislang alle Fälle aus unseren Reihen herausfiltern und dadurch weitreichendere Konsequenzen für die gesamte Gruppe vermeiden können“, so Uphues.

Laut des „Corona-Managers“ der KSV Holstein geht das Sicherheitskonzept der Störche „deutlich über die Vorgaben der Deutschen Fußball Liga hinaus. Wir wollen mit diesen strengen Maßnahmen unseren Profi-Kader inklusive des Trainer- und Betreuerstabes so gut wie eben möglich schützen. Aber wir wollen auch vermeiden, dass aus unseren Reihen eine Infektionskette entsteht. Das verstehen wir unter gesellschaftlicher Verantwortung.“

Thomas Dähne: „Wir wissen ja, warum wir das machen“

Einer der DFL-Musterknaben von der Förde ist Thomas Dähne. Für den KSV-Keeper sind die zwei Stunden zwischen dem UPCR-Test am frühen Vormittag, der Heimfahrt aus dem Nachwuchsleistungszentrum Projensdorf, der Wartezeit auf das Test-Ergebnis und der Rückkehr zum Training zwar „nicht angenehm, gerade für die Langschläfer unter uns. Aber wir wissen ja, warum wir das machen.“

Weder schlage ihm das Frühstücks-Müsli angesichts dieses täglichen Prozederes auf den Magen, noch steige sein Puls aus Furcht vor dem Virus. „Aber natürlich bleibt immer ein klein bisschen Ungewissheit im Unterbewusstsein“, gesteht der 28-Jährige ein. Einen Spaßverlust in seinem Berufsalltag hat der gebürtige Oberbayer, der eine Corona-Infektion ohne schweren Verlauf am eigenen Leib erlebt hat und mittlerweile geboostert ist, trotz der massiven Einschränkungen noch nicht empfunden: „Es geht bei allen Maßnahmen darum, uns zu schützen und am Wochenende um Punkte kämpfen zu können. Dafür nehmen wir das alles in Kauf. Denn am meisten Spaß macht es doch, solche Momente wie am Sonntag auf Schalke zu erleben.“

Erneute Hotel-Quarantäne? „Wir müssen alle Optionen im Kopf haben“

Dort hatte Dähne mit einer starken Leistung erheblichen Anteil am verdienten und bundesweit beachteten 1:1 der personell dezimierten Störche. Getreu der in Kiel seit der vergangenen Saison oberste Priorität besitzenden Losung: Wer für Holstein spielt, muss lernen, allen Widrigkeiten zu trotzen.

Denn statt der frohen Erwartung einer warmen Dusche nach dem Training könnte angesichts der rasant steigenden Inzidenzzahlen auch ein anderes Szenario ein Comeback erfahren. Über den Störchen schwebt das Damoklesschwert der „Blase“ in Form eines Quarantäne-Hotels wie im Frühjahr 2021. „Nein, das kann ich nicht ausschließen. Wir müssen alle Optionen im Kopf haben. Aber akut ist ein Quarantäne-Hotel kein Thema bei uns“, gibt Uphues Entwarnung. Vorerst zumindest.