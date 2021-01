Kiel

Stefan Thesker hat die Sensation gegen die Bayern einigermaßen teuer bezahlt: Der 29-Jährige zog sich beim 8:7-Coup nach Elfmeterschießen noch in der regulären Spielzeit eine Verletzung zu, die sich am Folgetag als Muskelfaserriss im Oberschenkel herausstellte.

Thesker wird damit auf unbestimmte Zeit ausfallen, die kommende Aufgabe in der Zweiten Fußball-Bundesliga gegen den Karlsruher SC (So., 13.30 Uhr) verpasst er in jedem Fall.

Thesker hatte sich in der 80. Minute ohne Fremdeinwirkung verletzt, fasste sich in den Adduktorenbereich und wurde fortan von Marco Komenda vertreten. Der nach Einwechslung stark verteidigende Ex-Meppener dürfte auch in den kommenden Ligaspielen die erste Alternative für Thesker sein.