Holstein ohne Serra in Sandhausen?

Kiel

Die KSV lässt nicht austrudeln, sondern geht im Training weiter intensiv zur Sache. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte: Janni Serra ist der Leidtragende der umkämpften Einheiten im Vorfeld des Rückrunden-Auftakts beim SV Sandhausen.

Im Mittwochs-Training war der Angreifer, der im Moment in Topform ist, nach einem harten Einsteigen von Aleksandar Ignjovski mit Schmerzen am Boden liegen geblieben, musste die Einheit wegen des Schlags auf seinen starken linken Fuß abbrechen. Am Donnerstag konnte Serra nicht mit der Mannschaft trainieren, saß lediglich auf dem Rad im Kraftraum.

Gelios trainiert mit der Mannschaft

Ob es für den Jahresausklang in Sandhausen (So., 13.30 Uhr, im KN-Liveticker) reicht, ist vorerst unklar. Die medizinische Abteilung der Störche schaut von Tag zu Tag. Serra hat einen Bluterguss im lädierten Fuß erlitten, der ihn momentan einschränkt.

Positive Neuigkeiten gibt es indes von Stammtorhüter Ioannis Gelios. Die Nummer eins hatte das Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg (2:2) wegen anhaltender Rückenbeschwerden verpasst.

Nachdem er noch am Mittwoch die Belastung dosiert hatte, stieg er am Donnerstag wieder vollständig ins Mannschaftstraining ein. Seine Rückkehr zwischen die Pfosten wird damit wahrscheinlicher.

