Sandhausen

Wie die KSV am Montag bekanntgab, hat sich die Verletzung von Janni Serra als Muskelfaserriss im Oberschenkel herausgestellt. Der 21 Jahre alte Stürmer war nach einem Schussversuch in der 51. Minute am Boden liegen geblieben und wurde wenig später ausgewechselt.

Serra dürfte den Trainingsauftakt am 5. Januar genauso verpassen wie die ersten Tage des Wintertrainingslagers im spanischen Oliva Nova (10. bis 18. Januar). Zum Pflichtspiel-Auftakt am 29. Januar im Holstein-Stadion gegen Darmstadt 98 soll Serra allerdings wieder dabei sein.

