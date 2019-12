Was wird aus Girth?

Kiel

Am Anfang war die Ladehemmung. Stoßstürmer Janni Serra blieb in dieser Zweitliga-Saison bis zum achten Spieltag ohne Tor, zeitweise strahlte nur Jae-Sung Lee bei Holstein Kiel so etwas wie Torgefahr aus. Erinnerungen an einen, der sein Glück woanders suchte, wurden wach: Was, wenn Benjamin Girth noch da wäre? Hätte der Strafraum-Wühler der Offensive mehr Wucht verleihen können?

Am Sonnabend kehrte er zurück – mit seinem Leih-Klub VfL Osnabrück. Doch der Wind hat sich mittlerweile gedreht: Serra trifft zuverlässig. Und Girth ist seinen in der Drittliga-Rückrunde errungenen Stammplatz bei den Lila-Weißen los. Seit Ende September wartet er auf einen Startelf-Einsatz. Null Tore, null Vorlagen, häufig über 90 Minuten auf der Bank.

„Aktuell ist meine Situation mit Blick auf die Spielzeiten ein bisschen unbefriedigend für mich“, sagte er nach dem 4:2-Sieg seines VfL, an dem er immerhin 30 Minuten mitwirken durfte gegen seine alten Kollegen.

Oberstes Ziel: der Klassenerhalt

„Ich habe mich sehr gefreut, herzukommen, die Jungs wiederzusehen und ein bisschen gegen sie zu kicken“, sagte er. Der Sieg? Nicht mehr wert als jeder andere. „Es sind einfach drei wichtige Punkte“, sagte Girth, „aber klar war es etwas Besonderes, hier nach Kiel zu kommen, weil es einfach mein ,normaler’ Arbeitgeber ist.“

Der 27-Jährige hat an der Förde noch einen Vertrag bis 2021. Seine Leihe in Osnabrück endet im Sommer 2020. Wie es danach weitergeht? „Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt“, sagte Girth. „Ich konzentriere mich momentan darauf, was in Osnabrück ist, denn wir haben ein klares Ziel: den Klassenerhalt. Was darüber hinaus passiert, werden wir dann sehen.“

