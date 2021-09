Kiel

Gerade einmal fünf Spieltage ist die Saison für den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel alt. Doch die Störche-Verantwortlichen müssen ihren Blick bereits auf den 30. Juni 2022 richten. An diesem Tag endet der Vertrag von Ole Werner. Noch hält sich der jüngste Cheftrainer im deutschen Profifußball bei der Frage, ob und, wenn ja, wann er sein Engagement bei den Störchen verlängern werde, dezent zurück. Das verriet der 33-Jährige im KN-Interview. Kann die KSV Holstein dem Kieler Urgestein überhaupt genügend Gründe zum Verbleib an der Förde bieten?

Wechselgerüchte schon in der Sommerpause

Schon direkt nach der 1:5-Niederlage gegen den 1. FC Köln im Bundesliga-Aufstiegsduell am Ende der vergangenen Serie stand kurzfristig der vorzeitige Werner-Abschied im Raum. Die physisch wie psychisch tief sitzende Enttäuschung über die auf den letzten Metern verpasste Chance, trotz des Corona-bedingten Mammutspielplanes sportlich Historisches mit Holstein einzutüten, das kolportierte Interesse von Werder Bremen und Hertha BSC, der sich abzeichnende Verlust der spieltragenden Achse um Jonas Meffert, Jae-Sung Lee und Janni Serra – der in Preetz geborene Fußball-Lehrer kam offenkundig gehörig ins Grübeln, ehe er im Juni erklärte, seinen Vertrag in Kiel erfüllen zu wollen.

Werner: „Man sollte erst einmal die Entwicklung abwarten“

Es gehe um das, was vor einem liege, was in der Zukunft entstehen könne, sagt Werner jetzt: „Wir sind natürlich im Austausch, aber man sollte erst einmal die Entwicklung abwarten. Ich glaube, das ist auch für beide Seiten wichtig, wenn man über eine längere Zukunft spricht.“

Was kann diese Aussage bedeuten? Die Wahrscheinlichkeit eines anderenorts durchaus übliches Pokerspiels zwecks Aufbesserung des eigenen Gehaltes ist gering. Dagegen spricht schon die Vita Werners nach dem frühen, einem Hüftleiden geschuldeten Ende seiner aktiven Laufbahn: Banklehre und Abitur auf zweitem Bildungsweg; ein Jahr mit „Work & Travel“ in Australien, weil er bei der Bewerbung für das Studium der Germanistik und Wirtschaftswissenschaften einige Unterlagen vergessen hatte. Dann der Einstieg ins Trainergeschäft bei der U 16 der Störche mit dem Nebenerwerb als Gärtner. Ein exakt durchgestylter Karriereplan sieht anders aus.

Natürlich spielt das Geld auch für Werner mit seiner mittlerweile 16-jährigen Holstein-Vergangenheit eine Rolle. Dies allerdings eher mit dem Fokus auf die Rahmenbedingungen seines beruflichen Umfeldes und das kickende Personal. Werner erweckt den Eindruck eines reflektierten Menschen. Er ist nach eigenen Worten ein Fußball-Besessener, ein Detail-Verliebter, der auch privat nur schwer von seinem Beruf, der eigentlich eine eher zufällig entdeckte Berufung ist, abschalten kann.

Werner einer der begehrtesten Nachwuchstrainer Deutschlands

Aber Werner hat spätestens seit seiner Inthronisierung zum KSV-Cheftrainer am 24. Oktober 2019 auch Gefallen an der großen Fußball-Bühne gefunden. Seine Erfolge im wirtschaftlich mit vergleichsweise bescheidenen Mitteln agierenden Kiel haben ihn zudem bundesweit zu einer der heißesten Aktien auf dem Trainermarkt reifen lassen.

Dass in diesem, in allen Bereichen herausfordernden Spieljahr das oberste Ziel nur „Konsolidierung in Liga zwei“ heißen kann, das weiß auch Werner. Doch sollte die spielerisch/taktische Entwicklung des Teams nach Wunsch verlaufen, könnten neue Visionen entstehen – verstärkte Investitionen in den Kader inklusive. Spielen die KSV-Verantwortlichen im Fall der Fälle diesen Doppelpass?

Qualität im Kader wichtiger Baustein für Ole Werners Jobzufriedenheit

Immerhin, nicht zuletzt auf Wunsch Werners wurde für diese Saison der zuvor fünfköpfige Trainerstaff zwecks stärkerer Individualisierung im Arbeitsalltag um Routinier Dirk Bremser erweitert. Sicher ein erster Schritt in die vom Coach erhoffte Richtung. Und auf dem Transfermarkt haben die Störche nach dem verpatzten Saisonstart mit drei 0:3-Pleiten auch noch zweimal zugeschlagen. Die Qualität des Kaders – für Werner mit Sicherheit ein zentrales Kriterium der eigenen Jobzufriedenheit.

Auch die Infrastruktur im Trainingsgelände Projendsorf entspricht höchstem Zweitliga-Niveau. Das Holstein-Stadion indes könnte zu einer großen Unbekannten in Werners Überlegungen geraten. Sollte nach Ablauf dieser Serie tatsächlich der wegen der DFL-Vorgaben unabdingbare Umbau beginnen, droht der Störche-Heimstätte der Charme einer Großbaustelle mit geringerer Zuschauerkapazität – und dies mutmaßlich über Jahre.

Eine keineswegs pure Begeisterung hervorrufende Vorstellung. Weder für hochkarätige Neuzugänge in der Zukunft noch für den tief in der Region verwurzelten Ole Werner.