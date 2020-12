Kiel

Mittendrin in der Englischen Woche – geht Holsteins Höhenflug am Mittwochabend gegen Nürnberg weiter? Ist die KSV mit dem kongenialen Duo Jae-Sung Lee und Fin Bartels in der Offensive sogar besser aufgestellt als der HSV mit Toptorjäger Simon Terodde? Und was denken sich die Spielplangestalter eigentlich immer mit der Ansetzung zwischen Sandhausen und den Störchen?

Diese und weitere Fragen diskutieren KN-Holstein-Reporter Niklas Schomburg und Holstein-Experte Andreas "Opa" Geidel in der zwölften Folge von " Holstein eins zu eins", dem Video-Format der Kieler Nachrichten, das während der Saison wöchentlich auf KN-online erscheint.