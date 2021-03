Kiel

Eigentlich sollte am Freitag das Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim steigen – doch daraus wurde nichts. Die Anreise nach Baden-Württemberg: abgesagt. Die regelmäßige PCR-Testung hatte bei Holstein Kiel vier Corona-Fälle zutage gefördert, Mannschaft und Teile des Funktionsteams haben sich auf behördliche Anordnung sofort in Quarantäne begeben.

Den betroffenen, namentlich nicht bekannten Personen „geht es den Umständen entsprechend gut und sie haben keine oder nur leichte Symptome“, sagte Dr. Klaus Henningsen, Mannschaftsarzt und zugleich Hygienebeauftragter der KSV.

Holstein Kiel hat "vollstes Vertrauen in die Entscheidungen der Behörden"

„Zum jetzigen Zeitpunkt ist oberste Priorität, ein weiteres Ausbreiten der Infektionen zu verhindern“, so Teamarzt Henningsen. Gerade vor dem Hintergrund der hochansteckenden Virusmutationen, die derzeit im Umlauf sind, ist Vorsicht geboten. Deshalb scheint auch eine Verkürzung der 14-tägigen Quarantäne unwahrscheinlich.

Anfang Februar hatten schon die Handballer vom THW Kiel volle zwei Wochen in Quarantäne verbringen müssen. Das Gesundheitsamt hatte mit einem „erhöhten Schutzniveau“ aufgrund der neuen Virusvarianten argumentiert. Damals lag der Anteil der britischen Mutation B.1.1.7 an allen positiven Testergebnissen in Deutschland laut Robert-Koch-Institut (RKI) noch bei etwa zehn Prozent. Mittlerweile ist sie zur dominanten Variante geworden, ihr Anteil liegt bei über 55 Prozent.

Holstein Kiel jedenfalls habe „vollstes Vertrauen in die Entscheidungen der Behörden“, sagte Störche-Sportchef Uwe Stöver. Man trage diese „wie schon in den vergangenen Monaten selbstverständlich vollumfänglich mit“.

Genügend Spielraum für Nachholpartien in der Zweiten Liga

Es wird wohl nicht nur das Spiel in Heidenheim nachzuholen sein, für das laut Deutscher Fußball-Liga (DFL) ein neuer Termin „zeitnah bekanntgegeben“ werden soll. Auch das Heimspiel gegen Hannover 96, für kommenden Freitag angesetzt, dürfte wohl kaum stattfinden.

Holstein ist insofern im Glück, als dass danach die Länderspielpause ansteht. Sollte die Mannschaft also in zwei Wochen aus der Quarantäne entlassen werden, hat sie immerhin noch etwas mehr als eine Woche Vorbereitungszeit für das Spitzenspiel beim VfL Bochum (3. April).

Für die nachzuholenden Begegnungen gilt: Da es nur noch eine reguläre Englische Woche gibt (30. Spieltag, 20. bis 22. April), bietet der Spielplan bis zum Saisonfinale am 23. Mai noch einen einigermaßen ausreichenden Puffer.

Gleich elf Fälle Anfang März bei Holstein Kiels Liga-Konkurrent Jahn Regensburg

Holstein hat es zum dritten Mal getroffen. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr, am 14. März 2020, war Stefan Thesker positiv auf das Virus getestet worden. In der Hinrunde der laufenden Saison hatte es dann Thomas Dähne getroffen. In den folgenden fünf Monaten blieben die Störche verschont – bis jetzt.

Dabei gab und gibt es immer mal wieder Fälle in der Zweiten Liga. Äußerst heftig hatte es gerade erst Jahn Regensburg mit elf Fällen erwischt. Das Pokal-Viertelfinale gegen Werder Bremen wurde ebenso abgesagt wie die Partien gegen Fürth und Osnabrück. In mindestens sechs Fällen wurde die britische Variante diagnostiziert.

Man habe, erklärte Jahn-Geschäftsführer Christian Keller, Vertrauen in das Hygienekonzept. Aber, so Keller: „Spieler und Trainer haben auch ein Privatleben, haben da Kontakte, so dass nie eine abschließende Sicherheit hergestellt werden kann.“ Dazu, wie das Virus bei Holstein Kiel eingetragen wurde, ist aktuell noch nichts bekannt.