Vier Niederlagen in Folge: Was sich bei Holstein Kiel jetzt ändern muss

Kiel

Böses Erwachen statt Frühlings-Erwachen. Holstein Kiel taumelt Mitte März dem Tabellenkeller der Zweiten Liga entgegen, von dem sich die Störche nach einem starken Lauf zu Jahresbeginn schon weit distanziert hatten. Doch nach vier Niederlagen in Folge, am Freitag das 2:3 im Sechs-Punkte-Spiel gegen Hansa Rostock, steckt die KSV wieder mitten im Abstiegskampf. Vier Dinge, die sich bei Holstein jetzt ändern müssen.

Die leichten Gegentore abstellen:

Elf Gegentore in den letzten vier Spielen, seit Saisonbeginn 45 Treffer kassiert, nur der letzte FC Ingolstadt und Vorletzte Erzgebirge Aue haben mehr: 48 Treffer. Es sind Horror-Zahlen, die Holstein aktuell vorweist. „Wenn du regelmäßig drei Tore schießen musst, um einen Punkt zu holen, dann wird das schwierig bis nahezu unmöglich. Das sind zu viele Gegentore“, stellte Sportchef Uwe Stöver nach der Niederlage in Rostock fest.

Die individuellen Patzer und Nachlässigkeiten kosteten auch bei Hansa die Punkte. Nico Carreras verunglückte Kopfballabwehr, Ioannis Gelios’ schwache Reaktion vor dem 0:1, Fabian Reeses leichtsinniger Ballverlust im Vorwärtsgang vor dem 1:2 – ähnlich naiv war die KSV schon im Heimspiel gegen Paderborn in die Gegentore reingelaufen.

Das ständige Hinterherhecheln nach Rückständen kostet Kraft, die die Mannschaft von Cheftrainer Marcel Rapp in den kommenden Wochen brauchen wird. Und der KSV-Coach selbst sollte bei allem Fokus auf die spielerische Entwicklung des Teams sein Augenmerk nun zunächst auf die Stabilisierung der Defensive legen.

Den Killer-Instinkt wiederfinden:

„Es war ein Spiegelbild unserer letzten Wochen: Wenn wir die Chance haben, das Spiel auf unsere Seite zu kippen, machen wir es nicht“, haderte Lewis Holtby am Freitag und hob damit ein weiteres Problem der Störche hervor: Die Mannschaft schafft es in ihren Drangphasen nicht, die Überlegenheit in Tore umzumünzen. So bleiben die Gegner im Spiel.

In Rostock fiel das 1:2 unvermittelt mitten in eine Kieler Druckperiode. Gegen Paderborn hatte Reese nach der Pause die große Chance zur Führung – kurz darauf fiel das 2:1 für den SCP. Auch gegen Hannover und Karlsruhe schaffte es die KSV nicht, dass sich die optische Überlegenheit auch auf der Anzeigetafel bemerkbar machte.

Ob mangelndes Spielglück oder mangelnde Qualität: Die Störche müssen dringend ihren Killer-Instinkt wiederfinden, der sie Jahresbeginn so erfolgreich gemacht hat.

Das Personalpuzzle lösen:

Die Personalsituation ist gewiss ein Parameter, der kaum zu beeinflussen ist, stellt aktuell aber eine der größten Herausforderungen dar. Mit Thomas Dähne, Marco Komenda, Finn Porath und Hauke Wahl fielen in Rostock vier Stammkräfte aus, mit Steven Skrzybski, Joshua Mees, Jonas Sterner und Julian Korb vier weitere Startelfkandidaten. Gerade auf der rechten Außenbahn gehen Rapp die Alternativen aus – wobei der Kader für das 3-5-2-System auf dieser Position ohnehin eine erhebliche Vakanz aufweist.

Rapp konnte das zugegebenermaßen knifflige Personalpuzzle zuletzt nicht erfolgreich zusammensetzen. Das Startelfdebüt von Nico Carrera in der Dreierkette gegen Rostock kam für den 19-Jährigen für jeden Beobachter zu früh. Auch das wiederholte Experiment mit Patrick Erras als Sechser misslang. Der KSV-Coach muss nach dem mehrwöchigen Ausfall von Porath (Syndesmosebandriss) eine neue funktionierende Mittelfeld-Achse finden. Und die Zeit drängt.

Holstein-Cheftrainer Marcel Rapp hat zurzeit mit einer angespannten Personallage zu kämpfen. Quelle: Danny Gohlke/dpa

Sich auf den Abstiegskampf einstellen:

Holstein fehlt es an Gier, der Konsequenz in den Zweikämpfen, die im Saisonschlussspurt notwendig, ja fundamental sein wird. Es war erschreckend zu sehen, wie sich die Elf in Rostock besonders in der ersten halben Stunde den Schneid abkaufen ließ, wie lange das Team brauchte, den frühen Gegentreffer zu verdauen. Auch wenn die Kieler nach der Pause zweimal zurückkamen: Lange Zeit zum Hadern gibt es in dieser Liga nicht.

„Wir wussten, dass die Rostocker versuchen werden, mit den Zuschauern im Rücken von Anfang an das Spiel auf ihre Seite zu ziehen. Wir wollten das annehmen, was uns aber leider nicht gelungen ist“, sagte KSV-Stürmer Fin Bartels nach der Pleite bei Hansa. Die Störche müssen jetzt alles daran setzen, dass dieser Satz am Ende der Saison nicht auch auf den Abstiegskampf zutrifft: Wir wollten das annehmen, was uns aber leider nicht gelungen ist.