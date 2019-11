Beim Hamburger SV groß geworden, steht Finn Porath seit Sommer bei Fußball-Zweitligist Holstein Kiel unter Vertrag. Am Sonnabend (13 Uhr) trifft er mit den Störchen auf seinen Ex-Klub. Was er über den in der Mini-Ergebniskrise steckenden Spitzenreiter denkt - und wie er seine eigene Situation sieht.