Kiel

"Es sind schon einige Aufgaben, die wir im Moment gestellt bekommen", sagte Schubert am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit Erzgebirge Aue am fünften Spieltag der Zweiten Liga. "Aber es ist unser Job, Lösungen zu finden. Ich denke, wir werden eine gute Mannschaft aufs Feld schicken."

Schubert bestätigte, dass neben Jonas Meffert, der nach seiner Roten Karte aus dem Karlsruhe-Spiel noch einmal aussetzen muss, und dem an einem Muskelfaserriss laborierenden Philipp Sander auch Aleksandar Ignjovski am Sonntag (13.30 Uhr) fehlen könnte. "Er kann derzeit nicht trainieren, es wird eng", sagte Schubert. Der Serbe hat am Donnerstag im Training einen Schlag auf den Rücken abbekommen.

Auch Khelifi und Schmidt fraglich

Wer die Rolle auf der Sechs übernehmen könnte, blieb offen - möglich wäre aber, dass Neuzugang Salih Özcan nach seinem ansprechenden Debüt am Montagabend beim 1:2 auf St. Pauli den Vertreter vom Vertreter im defensiven Mittelfeld macht. "Er war in seinem ersten Spiel direkt da, war gleich präsent", sagte Schubert.

Darüber hinaus drohen auch die Ausfälle von Salim Khelifi (Schulter) und Dominik Schmidt (Adduktoren). Viele Fragezeichen also bei Holstein und Schubert. Zumal Aue unter der Woche Dirk Schuster als neuen Trainer präsentiert hat. "Wir können aktuell nur Vermutungen anstellen, mit welcher Idee sie ins Spiel gehen werden", sagte Schubert.

Weitere Nachrichten zu Holstein Kiel lesen Sie hier.