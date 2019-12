Am Sonnabend kehrte er zurück an die Förde. Wenn auch nur für 90 Minuten - von denen er 30 spielte. Benjamin Girth, von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel an den VfL Osnabrück verliehen, hat seinen Stammplatz beim Aufsteiger verloren. Wie es nach dem Leih-Ende weitergeht, weiß er selbst noch nicht.