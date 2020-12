Wieder zu null gespielt - doch ganz so souverän war die Viererkette von Holstein Kiel beim 3:0 bei Hannover 96 nicht. Die Not-Abwehr dürfte in dieser Besetzung am Freitag gegen den VfL Bochum aber schon wieder Geschichte sein: Phil Neumann kehrt zurück - und auch das Comeback von Marco Komenda naht.