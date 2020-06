Kiel

Werner war in der vergangenen Woche gegen Dynamo Dresden (2:0) und beim VfL Osnabrück (1:4) von seinen Assistenten Fabian Boll und Patrick Kohlmann vertreten worden. Ursprünglich hatte der Verein kommuniziert, Werner stehe bis zum Saisonende nicht mehr zur Verfügung. Nun aber steigt der 32-Jährige zwei Tage vor dem abschließenden Spiel gegen den 1. FC Nürnberg wieder ein.

"Ich bin dem Verein und insbesondere Uwe Stöver für den vertrauensvollen Umgang und den so engen Austausch sehr dankbar. Meinem Funktionsteam und der Mannschaft möchte ich dafür danken, dass ich in dieser für mich sehr schwierigen und sehr emotionalen Zeit ganz meiner Familie zur Verfügung stehen konnte. Das halte ich nicht für selbstverständlich", sagte Werner in einer Mitteilung der KSV.

"Wir haben gemeinsam eine sehr schwierige Zeit durchgestanden"

"Ich möchte das letzte Saisonspiel unbedingt mit meiner Mannschaft, auf dem Fußballplatz und im Holstein-Stadion erleben. Wir haben gemeinsam eine sehr schwierige Zeit durchgestanden, jetzt möchte ich sie auch mit der Mannschaft und meinem Funktionsteam beschließen", sagte Werner.

Sportdirektor Uwe Stöver fügte an: "Wir haben Ole Werner vom ersten Tag an jede erdenkliche Rückendeckung zugesichert, damit er in dieser schweren Zeit für seine Familie da sein kann. Wir sind uns der Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern sehr bewusst."

Er habe, so Stöver über Werner, "den Eindruck, dass er sich diese Entscheidung gut überlegt hat und freue mich sehr darüber, dass er Sonntag wieder auf der Bank sitzen wird."

