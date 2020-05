So läuft Holsteins Hotel-Quarantäne

Kiel

Und plötzlich tickt die Uhr. Eine Woche noch, dann tritt Holstein Kiel in der Zweiten Liga beim SSV Jahn Regensburg zum ersten von neun Geisterspielen an. Die Saison darf und muss der Corona-Krise zum Trotz irgendwie beendet werden. Ab Sonnabend schotten sich die Störche den Bestimmungen der Deutschen Fußball-Liga ( DFL) für sieben Tage von der Außenwelt ab. Check-in in einem Quarantäne-Hotel, das nur zum Training auf der klubeigenen Anlage in Projensdorf verlassen wird.

Für die Auswahl der Unterkunft, über die der Verein lediglich bekanntgibt, dass sie sich „im Kieler Umland“ befindet, ist Teammanager Jan Uphues verantwortlich. „Das ist bei ihm in guten Händen“, sagte KSV-Trainer Ole Werner am Donnerstag auf der Pressekonferenz. „Wir werden nicht in ein komplettes Trainingslager fernab von Kiel gehen, sondern hier bleiben.“ So können die Holstein-Profis zumindest auf den ihnen bekannten Plätzen in der Kürze der Zeit am bestmöglichen Schliff für den Re-Start arbeiten.

Freilich werden die KSV-Kicker ansonsten nur ihre Hotelzimmer zu sehen bekommen. Die DFL fordert in ihrem Hygienekonzept unter Punkt 28 der Vorgaben zur Wiederaufnahme des Mannschaftstrainings: „Als weitere Sicherungsmaßnahme werden mindestens die letzten 7 Tage vor Saisonbeginn als Trainingslager in Quarantäne verbracht, wobei die regelmäßige Abstrichtestung fortgesetzt wird.“ Eine Nachbesserung des ursprünglichen Konzepts in Abstimmung mit dem Bundesarbeitsministerium.

Dabei war zunächst auch eine zweiwöchige Quarantäne vor dem Start im Gespräch gewesen. DFL-Geschäftsführer Christian Seifert rechtfertigte am Donnerstag aber das nun gebilligte Vorgehen: „Eine 14-tägige Quarantäne ist für Infizierte und Kontaktpersonen der Gruppe 1 vorgesehen. Unser Konzept soll aber dafür sorgen, dass in dieses Trainingslager nur gesunde Menschen gehen. Ein Zeitraum, der ausdrücklich darauf abzielt, dass die Erkrankung ausheilt, ist deshalb nicht erforderlich.“

Also nur sieben statt 14 Hoteltage für Holstein. Es werden aber noch einige dazukommen. Auf den Auswärtsfahrten. In Kapitel 6 des DFL-Konzepts ist haarklein geregelt, was die Störche während der Unterbringung erwartet: völlige Abschottung von anderen Hotelgästen, so es sie denn gibt, durch eigene Etagen, Aufzüge, Ein- und Ausgänge. Zugangsverbot zu Wellnessbereichen, Fitnessräumen oder Bars. Einhaltung eines Mindestabstands von zwei Metern in den separaten Besprechungsräumen und Speisesälen. Kein Berühren von Türgriffen, Aufzugknöpfen und Treppengeländern. Auf ein Minimum reduziertes Hotelpersonal. Und: keine Reinigung der Zimmer während des Aufenthaltes. Über Handtücher, Shampoo und Co. soll exklusiv der Zeugwart gebieten. Bei Holstein Kiel also ein Job für Betreuer Tim Petersen.

Werner : "Es ergibt Sinn, die Gruppe ein bisschen zu vergrößern"

Neben dem spielenden Stammpersonal, dem Trainerstab und dem Funktionsteam wird er in den kommenden Wochen im Übrigen noch ein zusätzliches Quintett versorgen: U19-Keeper Julius Schmid (18), Bald-Profi Jonas Sterner (17) sowie die U23-Spieler Barne Pernot (20), Johann Berger (20) und Laurynas Kulikas (26) werden für den Rest der Saison in den Zweitliga-Kader hochgezogen. „Es ergibt vor dem Hintergrund der Situation Sinn, die Gruppe ein bisschen zu vergrößern“, sagt Cheftrainer Werner.

Dass sie zum Einsatz kommen, ist nicht ausgeschlossen. Denn mit Corona infizierte und isolierte Spieler wären bei weiterlaufendem Spielbetrieb erst einmal raus. Zusätzlich zu Profis, die sich „normal“ verletzen sollten. Die DFL hat daher in ihrem Konzept die Klubs angewiesen, sie mögen doch bitte „frühzeitig für einen ausreichend großen Kader im Saisonfinale sorgen“.

Beim Ligaverband ist man sich gewahr, dass es zu Spielerausfällen kommen kann. Spielausfälle aber sind, sofern nicht ganze Mannschaften in Quarantäne müssen, nicht angedacht. „In den Regularien der DFL ist vorgesehen, dass eine bestimmte Anzahl von Spielern zur Verfügung stehen muss“, sagt Geschäftsführer Seifert. „Wenn diese Anzahl zur Verfügung steht, muss eine Mannschaft auch antreten.“ Wie viele Spieler das sind? Die Antwort gibt Paragraph 1, Absatz 4 der Spielordnung: sieben.

