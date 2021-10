Ingolstadt/Kiel

Fußball ist ein Ergebnissport. Er nimmt keine Rücksicht auf Befindlichkeiten. Ob da ein neuer Trainer an der Seitenlinie steht, ist ihm egal. Der Fußball verteilt keine Geschenke. Er fordert nur ein. Vor allem im Keller. Treffen zwei um den Klassenerhalt kämpfende Mannschaften aufeinander, gilt eigentlich für beide: verlieren verboten. Marcel Rapp, Chefcoach von Holstein Kiel, weiß um diese Zwänge. Und doch will er sich vor seinem Zweitliga-Debüt beim FC Ingolstadt (Sbd., 13.30 Uhr, im KN-Liveticker) nicht verrückt machen lassen. Weder von der Tabelle. Noch von der großen Bühne.

„Am Ende ist auch das nur ein Fußballspiel“

„Ich gehe es genau so an wie ein U 19-Spiel, ich bereite mich auf Eventualitäten vor“, sagt der von den Hoffenheimer A-Junioren gekommene Rapp im Angesicht seines ersten Auftritts in Hauptverantwortung im Bundesliga-Unterhaus. „Es ist mein erstes Zweitligaspiel, da ist es klar, dass von außen die Fragen danach kommen. Aber am Ende ist auch das nur ein Fußballspiel. Und wenn man gut vorbereitet ist, ist das gar nicht so etwas Besonderes.“

Nur ein Fußballspiel. Und doch kommt den 90 Minuten im Audi-Sportpark eine gesteigerte Bedeutung zu. Eine gewisse Dringlichkeit ist da, etwas mit nach Hause zu nehmen, dafür hat die Mannschaft vor der Länderspielpause mit dem 0:2 gegen Hansa Rostock unter Interimstrainer und Jetzt-wieder-Assistent Dirk Bremser selbst gesorgt: Der Anschluss ans untere Mittelfeld ist in Gefahr, bei einer Niederlage würde der Letzte aus Ingolstadt bis auf einen Punkt dran sein. André Schuberts kalter Atem im Nacken – das kann in Kiel nun wirklich keiner wollen.

FC Ingolstadt – Holstein Kiel Heute, 13.30 So könnte Ingolstadt spielen: Buntic – Gebauer, Antonitsch, Keller, Gaus – Preißinger, Linsmayer – Eckert Ayensa, Stendera, Bilbija – Kutschke. Es fehlen: Ben Balla (Aufbautraining), Boujellab (Muskelverletzung), Elva (Reha nach Knie-OP), Heinloth (Bruch der Augenhöhle und des Jochbeins), Marx (Aufbautraining), Schmidt (Handgelenkfraktur), Schröck (Adduktorenverletzung). Gelbsperre droht: Preißinger (4). So könnte Holstein spielen: Dähne – Wahl, Erras, Thesker – Korb, Bartels, Benger, Mühling, Kirkeskov – Pichler, Mees. Es fehlen: Arslan (Aufbautraining), Fridjonsson (grippaler Infekt), Komenda (Aufbautraining).

Und was macht Rapp? Der nimmt mit einem pädagogischen Kniff die Brisanz für seine Mannschaft raus. „Wir müssen die Aufgabe tabellenunabhängig betrachten“, sagt er. „Wir spielen gegen eine Mannschaft, die gerade einen Trainerwechsel hinter sich hat. Und auswärts in Ingolstadt ist es keine leichte Aufgabe.“ Verlieren ist unerwünscht. Den Worten des neuen Chefcoachs nach aber eben auch nicht verboten. Ergebnisse lassen sich nicht planen. Sie lassen sich lediglich wahrscheinlicher machen. Hier hat Rapp in den vergangenen Tagen angesetzt.

Eines der Etappenziele von Holstein Kiel: „Ein schnelles Tor“

„Wir haben eine Idee, wie wir es angehen wollen“, sagt er. Aus welcher Formation heraus, lässt sich weiter nur erahnen – aktuell dürfte das 3-5-2 in der Favoritenrolle sein. Auch, welche Ingolstädter Räume Rapp mit den Störchen bespielen will, bleibt zunächst ein Betriebsgeheimnis. Klar ist lediglich, auf welchem Intensitätslevel sie es angehen wollen: alles auf Anschlag. Ab der ersten Sekunde. „Ein schnelles Tor zu schießen, wäre vielleicht ein Etappenziel“, sagt Rapp, „aber das will Ingolstadt sicher auch.“ Der alte Klopp-Terminus von der „Vollgasveranstaltung“ drängt sich auf. Könnte unterhaltsam werden.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir wollen früh vorne draufgehen, Ingolstadt wiederum wird uns sehr früh pressen“, prophezeit auch Mittelfeldmann Alexander Mühling einen heißen Tanz an der Donau. „Wir wollen trotzdem gut nach vorne spielen, Bälle früh gewinnen.“ Um am Ende den ersten Sieg im ersten Spiel unter Marcel Rapp einzufahren. Drei Zähler, die verdammt wertvoll wären. Drei Zähler, die das bereits vorhandene Vertrauen in die Maßnahmen des neuen Trainers weiter festigen würden. Dringend benötigter Aufwind für die kommenden Wochen, die mit harten Aufgaben in der Liga (Darmstadt, HSV, Dresden) und im DFB-Pokal (TSG Hoffenheim) weitergehen. Ein gnadenloser Marsch, für den sich Holstein Kiel schon in Ingolstadt Punkte-Proviant holen muss.

Rapp weiß das. Es mag nur ein Fußballspiel sein. Aber die Störche und ihr Chefcoach kommen nicht drumherum: Sie müssen es zu ihrem Spiel machen. Der Aufbruch ist jetzt.