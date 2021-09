Kiel

Vorhang auf, Spiel eins für den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel nach dem selbst bestimmten Abschied von Cheftrainer Ole Werner. Und das an diesem Sonnabend (13.30 Uhr/Liveticker bei KN-online) ausgerechnet beim Top-Team SC Paderborn. „Jede Veränderung ist ein Neuanfang, der auch eine Chance bietet“, übt sich Störche-Interimscoach Dirk Bremser im Vorfeld der Partie in der Rolle des Berufs-Optimisten.

Mit Veränderungen kennen sich die Verantwortlichen an der Pader bestens aus. Allen voran der ehemalige Kieler Sportchef Fabian Wohlgemuth, der seit dem 1. Mai 2020 in Paderborn als Geschäftsführer Sport unter Vertrag steht. Die ostwestfälische Trainerlegende Steffen Baumgart (1. FC Köln), Abwehrchef Sebastian Schonlau (HSV), Mittelfeld-Stratege Sebastian Vasiliadis (Bielefeld) und Flügelspieler Christopher Antwi-Adjei (Bochum) – sie alle verließen das mit vergleichsweise bescheidenen Mitteln finanzierte blau-weiße Schiff, das Wohlgemuth zu Saisonbeginn als „Schnellboot in einer Liga der Supertanker“ beschrieben hatte.

Kwasniok führt Paderborn mit eigenen Stilmitteln

Zu allem Überfluss wechselte der vom 2020 vom BVB ausgeliehene Offensiv-Allrounder Chris Führich (13 Tore/sieben Assists in der Vorsaison) auch noch zum VfB Stuttgart. Wohlgemuths Deal: Er verpflichtete den 23-jährigen Führich für 700.000 Euro und veräußerte ihn sofort für 2,7 Millionen Euro weiter zu den Schwaben. Als Ersatz kam Marco Stiepermann (Norwich City), der wie die anderen, ebenfalls ablösefreien Neuzugänge Robin Yalcin (Sivasspor), Felix Platte (Darmstadt) und Marco Schuster (Waldhof Mannheim) sowie der von RB Salzburg ausgeliehene Jasper van der Werff sofort einschlug.

Die größte Lücke indes füllte der neue Cheftrainer Lukas Kwasniok (zuvor 1. FC Saarbrücken). Der 40-Jährige verirrte sich nicht etwa in den tiefen Baumgart-Spuren, sondern eroberte mit eigenen Stilmitteln am vergangenen Wochenende mit dem 4:1 in Aue die Tabellenspitze – die erste Pole-Position der Ostwestfalen in ihrer zwölfjährigen Zweitliga-Zugehörigkeit!

Ständige Erneuerung als Prinzip

„Es gehört zu unserem Selbstverständnis, dass wir sportliche Qualität entwickeln, aber nicht dauerhaft halten können. Darüber beschwert sich niemand. Wir sind darauf ausgerichtet, uns ständig zu erneuern“, beschreibt Wohlgemuth das Prinzip der Paderborner Personalpolitik. Das unterscheidet sich im Grundsatz nicht allzu viel vom dem seines ehemaligen Arbeitgebers, der bei seinen Transfers in dieser Serie noch nicht den durchschlagenden Erfolg notieren durfte.

Der ehemalige Kieler Sportchef Fabian Wohlgemuth (re.) und Trainer Lukas Kwasniok zeichnen in Paderborn für den aktuellen Höhenflug verantwortlich. Quelle: imago

Für die aktuell konträre Entwicklung beider Klubs hat der 42-Jährige allerdings eine andere Erklärung parat: „Von außen lässt sich so etwas nur sehr eingeschränkt beurteilen. Natürlich hat Holstein unter anderem mit Lee, Serra und Meffert auch wichtige Spieler abgegeben. In dieser Hinsicht jedoch ist man in Kiel äußerst erfahren. Die wirkliche Ursache liegt meiner Ansicht nach darin, dass man den inneren Kompass wieder auf die Zweite Liga ausrichten muss. Zuweilen benötigt das Zeit. Schon 2018 konnte Holstein, damals sogar als Aufsteiger, bis in die Relegation vorstoßen. Der wesentliche Unterschied zu damals ist, dass man aufgrund höherer Erwartungen bei allen Beteiligten das finale Saisonergebnis 2020/21 offensichtlich als Enttäuschung wahrgenommen hat.“

Turbulenzen an der Förde, Entspannung an der Pader. Selbst beim Blick auf die Tabelle. „Wir sind natürlich mit unserem Saisonauftakt sehr zufrieden. Dennoch müssen wir in unserer Einschätzung realistisch bleiben. Von 34 Partien sind ganze sieben gespielt“, sagt Wohlgemuth.

Auch Kwasniok mag sich weder von der „tollen Momentaufnahme“ für seine Farben noch von dem schlechten Start der Störche blenden lassen. Seiner Freude über die Auswärtsstärke mit zuletzt drei Siegen am Stück (jeweils mit einer 3:0-Halbzeitführung) steht das Wissen um die ausbaufähige Heimbilanz (ein Sieg, ein Remis, eine Niederlage) entgegen.

Spiel eins nach Ole Werner. Die Kieler Wackeldeckung (16 Gegentore) zu Gast bei der Torfabrik der Liga (16 Treffer). Ausgerechnet. Der Neuanfang steht unter keinem günstigen Stern.