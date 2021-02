Kiel

Die Aufstiegsplätze sind ein gutes Stück weg für Holstein Kiel. Der Hamburger SV, die SpVgg Greuther Fürth und der VfL Bochum scheinen die Sache unter sich auszumachen. Die Störche? Liegen gemeinsam mit Fortuna Düsseldorf nach 21 Spielen schon satte sieben Punkte hinter dem HSV. Zumindest, wenn es nach der „wahren Tabelle“ der Zweiten Fußball-Bundesliga geht, die seit Jahren vom gleichnamigen Internetportal erhoben wird.

Holstein Kiel: "Wahre Tabelle" weist heftige Diskrepanz auf

Die Realität ist aber eine andere. Holstein Kiel mischt ganz oben mit, bildet mit Hamburg und Bochum ein 42-Punkte-Triumvirat. Das sind, zumindest der „wahren Tabelle“ nach, deutlich mehr als die 35, die es eigentlich sein müssten. Eine heftige Diskrepanz – die deutlichste Soll-und-Haben-Abweichung aller 36 Vereine der Ersten und Zweiten Bundesliga.

Ganze sieben Mal haben die Störche im Laufe der bisherigen Saison demnach von falschen Schiedsrichterentscheidungen profitiert. Am häufigsten durch unberechtigte Elfmeter: gegen Heidenheim (2:2), gleich in beiden Spielen gegen Düsseldorf (2:1, 2:0), zuletzt beim Strafstoß gegen Würzburg (1:0). Allein hierdurch seien Holstein fünf Punkte „geschenkt“ worden. Nur: Ist das auch haltbar?

Zweifel sind angebracht. Die Strafstöße gegen Heidenheim und und Würzburg hätte der VAR zurücknehmen können oder sogar müssen. Beide gegen Düsseldorf waren vertretbar, hier lag keine klare Fehlentscheidung vor, die den VAR zum Eingriff berechtigt hätte. Und: Gegen Heidenheim hätte der Handelfmeter zum späten Anschlusstreffer des FCH genauso zurückgenommen werden können. Insofern schmelzen die Bonuspunkte von fünf auf zwei. Und selbst die hätte Holstein gegen Würzburg noch auf normalem Wege holen können.

Holstein Kiel: Die "wahre Tabelle" setzt voraus, dass die Schützen auch verwandeln

„Am Ende war es ein bisschen glücklich, aber wir hätten auch auf 2:0 stellen können“, merkte Kapitän Hauke Wahl zu Recht an. Fabian Reese hatte, wie er selbst sagte, in der 78. Minute „noch ein Ding auf dem Fuß, um es früher zuzumachen“. Am Ende hatte Holstein Kiel nach einer äußerst chancenarmen ersten Hälfte einen Expected-Goals-Wert von 2,3 zu erwartenden Toren angehäuft. Die Kickers kamen auf gerade einmal 0,7.

Zurück zur „wahren Tabelle“. Wie erklären sich die anderen zwei Zähler, die Holstein noch zu viel auf dem Konto horten soll? Durch dem Gegner verweigerte Elfmeter. Demnach hätte die KSV am zweiten Spieltag in Braunschweig beim 0:0 einen Strafstoß gegen sich bekommen sollen nach einem Tritt von Aleksandar Ignjovski auf den Fuß von Martin Kobylanski. Vermutlich wäre der auch berechtigt gewesen. Aue hätte am sechsten Spieltag beim späteren Endstand von 1:1 einen Elfmeter nach vermeintlichem Handspiel von Finn Porath erhalten sollen. Der aber wäre wohl zu hart gewesen.

So oder so: Es ist nicht einmal klar, ob diese Strafstöße dann auch verwandelt worden wären. Die „wahre Tabelle“ setzt das aber voraus. Auch darüber, welchen Einfluss mögliche Treffer auf die Statik eines Spiels genommen hätten, lässt sich nur spekulieren.

Mühling von Holstein Kiel: "Diese Siege gehören dazu, wenn man ganz oben stehen will"

Klar ist: Holstein wird bei genauem Blick nicht unverhältnismäßig bevorteilt. Weder zufällig noch systematisch. Es gibt genügend Beispiele, die als Gegenargument ins Feld geführt werden könnten: etwa den 3:2-Siegtreffer des Karlsruher SC inmitten der Kieler Drangphase, der durchaus auch als Stürmerfoul hätte ausgelegt werden können.

Der aktuelle Erfolg, er ist einer bemerkenswerten Stabilität, einer konsistenten Spielidee, effektiver Arbeit an temporär auftretenden Defiziten, hoher individueller Qualität und einem breiten Kader geschuldet. Und natürlich auch einer Portion Glück, die es hin und wieder braucht, wenn es sonst nicht anders geht. „Diese Siege muss man auch mal mitnehmen“, sagte Torschütze Alexander Mühling nach dem 1:0 gegen Würzburg, „und die gehören auch dazu, wenn man ganz oben stehen will.“ Und dort stehen sie. Vielleicht nicht in der „wahren Tabelle“. Dafür in der Wirklichkeit.