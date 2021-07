Was Janni Serra an Holstein Kiel am meisten vermisst

Bielefeld

Auf dem Instagram-Kanal der Arminen beantwortete der 23-Jährige am Dienstag zahlreiche Fanfragen. Und wurde dabei auch nach seinem Ex-Klub gefragt. „Was vermisst du an Kiel am meisten?“, wollte jemand wissen.

Janni Serra: „War eine sehr, sehr schöne Zeit auf der Couch“

Serra musste nicht lange überlegen. „Ich vermisse am meisten meinen ehemaligen Mitbewohner. Grüße gehen raus an Finn Porath“, sagte der Angreifer, der die Störche nach drei Jahren in Kiel im Sommer verlassen hat.

Mit Porath hatte Serra seit 2019 bei Holstein zusammen gekickt. Beide haben sich offenbar nicht nur auf dem Platz bestens verstanden. „War eine sehr, sehr schöne Zeit auf der Couch. Ich wünsche dir ein erfolgreiches Jahr“, fügte Serra in dem Video an, das sein Ex-Mitbewohner Porath mit zwei Herzen auf seinem Instagram-Account teilte.

Janni Serra spielt in der Nähe seiner Heimat

Nach Saisonende hatte Serra bei Bundesligist Arminia Bielefeld einen Vierjahresvertrag bis 30. Juni 2025 unterschrieben. Bei den Ostwestfalen spielt der 1,93 Meter große Angreifer, im niedersächsischen Springe geboren, in der Nähe seines Heimatortes. Bei aller Sehnsucht nach Kiel und Porath, ein echtes Plus für Serra: „Es ist schön jetzt wieder in der Nähe der Heimat zu sein.“