Die Störche wollen sich acht Tage vor dem Start im DFB-Pokal gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen in besserer Verfassung präsentieren als zuletzt im Trainingslager gegen Ajax Amsterdam (2:5) und Twente Enschede (2:3). "Es geht darum, die Abläufe zu festigen und uns ein gutes Gefühl vor dem Pflichtspielstart zu erarbeiten", sagt Chefcoach Werner vor Holstein Kiels finalem Test gegen Hansa Rostock (Sbd., 15 Uhr).

Unter der Woche habe man im Training forciert, "Frische und Handlungsschnelligkeit wieder reinzubekommen", so Werner, der taktisch vor allem am Anlaufen und am Kettenverhalten arbeiten ließ. "Das Kettenverhalten ist immer eine Frage der Abstimmung. Es hängt auch davon ab, wie gut man seinen Nebenmann kennt. Es wird aufschlussreich sein, wie es gegen Hansa Rostock im Wettkampf funktioniert."

Die Verletzten machen Fortschritte

Zuletzt hatte das im Spiel nur bedingt funktioniert – eine Folge der Verletztenmisere in der Verteidigung. Jannik Dehm und Stefan Thesker fallen derzeit mit Handbruch aus, Johannes van den Bergh wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel. "Alle kommen voran", sagt Werner nun aber.

"Bei Jannik hoffen wir auf eine Rückkehr Anfang nächster Woche. Bei Jojo besteht ebenfalls die Hoffnung, dass er im Laufe der Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigt. Er konnte die Belastung in den vergangenen Tagen nach und nach steigern. Bei Thes wird es aber noch etwas dauern", so Werner. "Er hat eine Schiene bekommen, kann damit aber noch keine Zweikämpfe bestreiten."

"Wollen uns von mehreren Spielern noch einen Eindruck holen"

Für den Test gegen Hansa fallen zudem noch Noah Awuku und Jonas Sterner aus, trotz Teil-Rückkehr ins Training. Makana Baku fehlt nach mehrtägiger Krankheit.

Der Kader ist allerdings breit genug, um noch etwas auszuprobieren in den finalen 90 Minuten. "Experimente wären zu diesem Zeitpunkt der Vorbereitung der falsche Begriff. Sicherlich wird es aber nicht nur drei Wechsel geben, wir wollen uns von mehreren Spielern noch einen Eindruck holen", sagt Werner. "Es ist schließlich die letzte Möglichkeit, sich zu zeigen."

