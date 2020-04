Kiel

Sportdirektor Uwe Stöver lobte die "hervorragende Arbeit", die Kohlmann zunächst von 2014 bis als Profi, seit 2017 dann als Co-Trainer geleistet habe. "Er zeigt großes Engagement, identifiziert sich mit dem Verein, bringt durch seine jahrelange Erfahrung als Profi sehr viel Expertise in die tägliche Arbeit ein und hat eine extrem gute Bindung zur Mannschaft."

Man freue sich, den 37-Jährigen als "wichtigen Baustein" im Trainerteam zu halten. Der gebürtige Dortmunder mit den irischen Wurzeln arbeitet bei der KSV als Assistent bereits unter dem vierten Trainer. Er fungierte zunächst als rechte Hand von Markus Anfang, machte sich dann auch unter Tim Walter, André Schubert und nunmehr Ole Werner unverzichtbar.

"Die Arbeit im Trainer- und Funktionsteam und mit der Mannschaft macht mir wahnsinnig viel Spaß", sagte Kohlmann. "Es ist schön, Teil dieser Geschichte von Holstein Kiel zu sein und auch in Zukunft dazu beizutragen, das, was wir hier gemeinsam in den letzten Jahren entwickelt und aufgebaut haben, fortzuführen."

Zuvor waren bereits die Verträge der Profis Alexander Mühling und Johannes van den Bergh verlängert worden. Am Freitag wurde indes bekannt, dass Dominik Schmidt den Verein nach fünf Jahren verlassen muss. Sein Kontrakt läuft im Sommer aus.

