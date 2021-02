Düsseldorf

Es kommt selten vor, dass ein unterlegener Trainer nach dem Spiel derart entmutigt wirkt wie Fortuna Düsseldorfs Chefcoach am späten Montagabend. „Wir haben alles versucht“, sagte Uwe Rösler. Alles versucht – aber doch nichts erreicht. „Das trifft uns“, bekannte er nach dem Rückschlag, der für Holstein Kiel wiederum ein Meilenstein in dieser Fußball-Zweitligasaison gewesen sein dürfte. 2:0 am Rhein – ein deutliches Statement der Störche in Sachen Aufstieg.

„Wir haben heute ein sehr reifes Auswärtsspiel gemacht“, sagte KSV-Trainer Ole Werner. „Wir haben es relativ souverän über die Bühne gebracht und nicht unverdient drei Punkte mitgenommen.“ Drei Punkte, die richtig viel wert sind. Holstein hat sich einen der großen Aufstiegsfavoriten erfolgreich vom Leib gehalten, steht als Dritter nach 20 Spieltagen bei 39 Zählern. Das hat in den vergangenen zehn Jahren nur zweimal nicht zur Bundesliga gereicht: 2018/19 war der Hamburger SV mit 40 Punkten nach 20 Spielen am Ende gescheitert, 2011/12 mussten Paderborn (42) und St. Pauli (39) der starken Konkurrenz später noch den Vortritt lassen.

Die Weichen sind also gestellt. Auch wenn Werner seiner Art nach dem Sieg in diesem Schlüsselspiel treu blieb. „Wir versuchen, uns gut auf das jeweils nächste Spiel vorzubereiten“, wiederholte er mit stoischer Zurückhaltung die bewährte Herangehensweise der KSV. „Dann wird man am Ende sehen, wofür es reicht.“

Im Moment reicht es dafür, auch in engen Spielen gegen Mannschaften auf Augenhöhe mit einer Souveränität zu agieren, die beeindruckt. Es lief nicht alles optimal gegen die ungewöhnlich hoch agierende Fortuna, Holstein konnte das Pressing gerade in der ersten Hälfte nicht immer zielführend umspielen. Bei Ballverlusten aber war die Struktur in den meisten Fällen so abgestimmt, dass die Störche gleich wieder Zugriff erzeugen konnten, maximal ein paar Halbchancen zuließen. Von den insgesamt zwölf Düsseldorfer Abschlüssen kam genau einer aufs Tor: Kenan Karamans Kabinettstückchen mit der Hacke, von Ioannis Gelios stark pariert (69.). „Ein super Reflex“, sagte Werner.

Mühlings Risiko wurde belohnt

Zu dem Zeitpunkt stand es schon 2:0 für die KSV. Beim zumindest streitbaren Strafstoß in der 36. Minute hatte einmal mehr Alexander Mühling die Verantwortung übernommen – und bei seinem bereits fünften verwandelten Elfmeter in dieser Spielzeit auch das Glück auf seiner Seite. „Der war schon sehr knapp, wenn er nicht reingeht, sieht es natürlich richtig doof aus“, sagte Mühling bei „Sky“ über seinen Schuss in die Mitte, an dem Florian Kastenmeier noch dran war. „Aber das Risiko muss man auch mal eingehen.“

Er wurde belohnt. Genau wie der schönste Angriff des Abends belohnt wurde: Holstein befreite sich auf der rechten Abwehrseite mit einem Doppelpass aus dem Gegnerdruck, über Jae-Sung Lee lief die Verlagerung nach links, wo Fabian Reese aufdrehen konnte, im richtigen Moment wieder zu Lee durchsteckte, der im Nachschuss zum 2:0 traf (47.). Ein Tor, wie es nicht vielen Teams in dieser Liga gelingt.

„Ich habe es den Jungs vor dem Spiel gesagt: Das ist ein Topspiel, das wir uns lange erarbeitet haben über die ganze Saison. Und ich glaube, man hat gesehen, dass wir Freude am Spiel entwickelt haben“, sagte Hauke Wahl. Der Kapitän hielt mit seinen Kollegen dann auch in der Düsseldorfer Drangphase den Laden dicht, die Störche ließen nahezu nichts zu. Weder aus dem Spiel noch nach Standards. 26 klärende Aktionen verzeichnete das Statistikportal „whoscored.com“ am Ende für die KSV.

So stand zum achten Mal in dieser Saison die Null. „Auswärts ohne Gegentor zu bleiben, bei einer so starken Mannschaft, das ist dann auch für uns schon hervorzuheben“, sagte Werner, der mit seiner Elf auch im zehnten Spiel in der Fremde ungeschlagen blieb, zugleich die Serie des Gegners begrub: Für die Fortuna war es die erste Heimpleite.

Ein ganz bitterer Abend für Düsseldorf. Weil Holstein einfach besser war. „Bei der Qualität in den Halbräumen, am gegnerischen Strafraum, da haben die Kieler uns heute eine Lehrstunde erteilt“, sagte Rösler. „Wenn man nur ihre Flanken aus dem Halbfeld sieht – die waren für diese Liga sehr, sehr ungewöhnlich.“ In anderen Worten: Sie waren erstligareif.