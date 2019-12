Kiel

Wie die "Bild" berichtet, sollen neben dem Zweitligisten auch noch einige nicht genannte Klubs aus der englischen Championship am 22-jährigen Stürmer interessiert sein.

Auf Nachfrage von KN-online wollte sich der Verein nicht zu den Gerüchten äußern. Und auch aus dem Umfeld des Spielers war keine Stellungnahme zu erhalten. Dass die KSV auf Reeses Position aber Bedarf hat, liegt auf der Hand: Top-Angreifer Janni Serra, mit sechs Toren neben Jae-Sung Lee bester Kieler Schütze, ist die einzige klassische Sturmspitze im Kader von Holstein.

Sollte Serra ausfallen, klafft ein Loch auf der Neun. Emmaunel Iyoha ist eher ein auf den Flügel ausweichender Spielertyp, zudem nur ausgeliehen von Fortuna Düsseldorf. Lion Lauberbach und Daniel Hanslik sind den Nachweis ihrer dauerhaften Eignung noch schuldig.

Viele alte Kollegen von Reese bei Holstein

Und da kommt Reese, von 2005 bis 2013 Jugendspieler bei den Störchen, ins Spiel. Der nur noch bis zum Sommer auf Schalke gebundene Stürmer hat unter Trainer David Wagner einen schweren Stand. 86 Einsatzminuten in der Bundesliga stehen bislang zu Buche – und viel mehr dürften es wegen der Leihe von Michael Gregoritsch (kommt vom FC Augsburg) in der Rückrunde nicht werden. Ein Wechsel im Winter wäre für alle Seiten die logische Konsequenz.

Allerdings wäre eine Verpflichtung auch ein Risikogeschäft: Reese konnte als Leih-Spieler weder in Karlsruhe ( Rückrunde 2016/17, zehn Spiele, kein Tor) noch in Fürth (Januar 2018 bis Juni 2019, 44 Spiele, drei Tore, vier Vorlagen) restlos auf Zweitliga-Niveau überzeugen. Immerhin: In acht Regionalliga-Einsätzen für Schalke II erzielte er in dieser Saison vier Tore und gab zwei Assists.

Sollte er tatsächlich nach Kiel wechseln, würde Reese auf einige alte Teamkollegen treffen: Auf Schalke wurde er 2015 mit Phil Neumann A-Jugend-Meister, in Karlsruhe spielte er mit Jonas Meffert, in Fürth mit David Atanga und in den U-Nationalteams unter anderem mit Janni Serra, Emmanuel Iyoha und Dominik Reimann.

