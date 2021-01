Kiel

Wer nach Geschichten sucht, fliegt mit den Störchen gerade durchs Schlaraffenland. Überschriften im Überfluss. Bayern-Coup, historische Pokalnacht, Triple-Sieger-Besieger. Und nun, vier Tage nach dem sensationellen Achtelfinaleinzug im DFB-Pokal durch den Sieg-Krimi gegen die Münchner, die 2:3-Enttäuschung in der Zweiten Fußball-Bundesliga gegen den Karlsruher SC. Stotterstart ins neue Jahr, sträfliche Standards, ein ungekröntes Comeback – Holstein Kiel produzierte am Sonntag wieder zuverlässig Headlines. Einer aber gewann die Schlacht um die Schlagzeile derart eindrucksvoll, dass man nicht umhin kommt, ihn dafür zu würdigen: Janni Serra.

Der junge Angreifer polarisiert momentan wie kein zweiter Kieler. Schwankende Leistungen, Wochen des Leerlaufs, dann gegen die Bayern nach Einwechslung einer der KSV-Helden im Elfmeterschießen – und einen Tag später wieder zurück im Auge des Sturms. Das Transfertheater um Janni Serra, seit vergangenem Donnerstag ein wahres Schmierenstück. Jüngster Akt des Schauspiels: Der 22-Jährige, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, will weg – und zwar sofort. Serras Berater machte öffentlich Druck, Holsteins Sportdirektor Uwe Stöver schob der Sache tags darauf einen Riegel vor: Wechselverbot im Winter.

Und nun das: Janni Serra durfte gegen den KSC nach ungemütlichen Tagen von Beginn an ran – und schnürte einen Doppelpack in allerbester Goalgetter-Manier. Eine Explosion in Zeiten der Extreme. Zwei Tore in einem Spiel, das war Serra zuvor überhaupt erst einmal in seiner Karriere im Herrenbereich gelungen, im Dezember 2018 beim 4:0 der Störche gegen den MSV Duisburg. Die perfekte Antwort auf alles und jeden. Und bei der wollte es Serra nach dem Abpfiff auch belassen.

„Das lasse ich komplett unkommentiert“, sagte er nach dem Spiel gegenüber Sky zu den Gerüchten, er habe sich bereits mit Arminia Bielefeld auf einen Kontrakt ab dem Sommer geeinigt. Auch zur Aufregung um einen möglichen Wechsel noch im Januar, den die Seite des Spielers forciert, äußerte sich Serra reserviert – aber doch bestimmt. „Die Geschäftsführung kennt meine Meinung“, sagte der seit zweieinhalb Jahren für die KSV kickende Profi. Und verriet, dass er nach dem Wirbel der vergangenen Tage beim Sportchef zum Rapport antreten musste: „Ich habe mit Uwe Stöver gesprochen, da ist alles geklärt.“

Der Verein wollte sich am Montag weder zum Inhalt noch zum Ergebnis der Unterredung äußern. Er lässt lieber die Taten seines Angestellten sprechen. Spielt Serra trotz Wechselverbots weiter so wie am Sonntag, dürfte der Disput auch schnell im Rückspiegel verschwinden. Sechs Abschlüsse, acht gewonnene Luftzweikämpfe, viele technisch sauber gelöste Aktionen, was sonst eine regelmäßige Problemzone des 1,92 Meter großen Stoßstürmers ist – Serra machte auch ungeachtet seiner Tore ein überzeugendes Spiel.

Dass er trotzdem hinterher mächtig angefressen war, spricht für den Ehrgeiz, den Serra – mag er auch ein sensibler Spielertyp sein – in sich trägt. Er habe „Wut im Bauch“, sagte der Doppeltorschütze über den verpassten Punktgewinn gegen den KSC nach einer Aufholjagd, die die Störche nach 0:2 zur Pause nach dem Seitenwechsel zum 2:2-Ausgleich kommen ließ. Ein Sturmlauf, und dann das: 2:3 kurz vor Schluss nach von Robin Bormuth eingeköpfter Freistoß-Hereingabe.

Serra genervt: "Ein billiges Standardtor"

„Wir sind alle sauer. Es ist ein Scheißgefühl“, sagte Serra völlig bedient. „Wir sind super aus der Halbzeitpause gekommen, haben das Spiel bestimmt und waren die viel bessere Mannschaft. Wir haben sie hergespielt, haben folglich zwei Tore gemacht – und kassieren dann wieder ein billiges Standardtor“, motzte Serra, und man konnte seine Emotionalität nachvollziehen. „Das ist einfach schwach und nach hinten heraus insgesamt nicht gut von uns als Mannschaft, dass wir in den entscheidenden Momenten nicht da waren.“

Null Punkte, nur einer aus den ersten drei Spielen des Jahres 2021 – der Aufstiegsplatz ist erst einmal futsch. Gleichwohl ist nichts verloren, wenn die Mannschaft jetzt, wo endlich einmal keine Englische Woche ist, an ihren Schwächen arbeitet, die spielerische Überlegenheit um Cleverness beim Verteidigen ruhender Bälle ergänzt, die Absicherung eigener Angriffe weiter optimiert.

Und vorne? Treffen die Störche sowieso fast immer. Das letzte torlose Spiel gab es im September beim 0:0 in Braunschweig am zweiten Spieltag. Wenn jetzt auch Janni Serra wieder regelmäßig netzt, kann es Holstein Kiel noch weit tragen. Das versöhnliche Ende im Sommer nach den Differenzen im Winter, es ist möglich.