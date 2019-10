Stimmen zum Spiel

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Freitagabend vor 12359 Zuschauern im Holstein-Stadion gegen den VfL Bochum mit 2:1 gewonnen. Jae-Sung Lee brachte die Störche in der 9. Minute in Führung, die Mboussy Ganvoula (39.) per Elfmeter ausglich. Janni Serra erzielte in der 52. Minute das 2:1.