Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Mittwochabend vor 2541 Zuschauern an der Alten Försterei das Testspiel gegen den Bundesligisten 1. FC Union Berlin mit 0:3 verloren. Die Treffer für den Bundesligisten erzielten Sheraldo Becker in der 27 Minute, Ken Reichel (67.) sowie Julius Kade (80.).