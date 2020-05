"Wir hätten einen Punkt verdient gehabt"

Kiel

Stimmen zur 1:2-Niederlage der Kieler Störche gegen Arminia Bielefeld:

Ole Werner (Chefcoach Holstein Kiel): In der ersten Halbzeit sind wir schlecht ins Spiel gekommen und lagen glücklicherweise nur mit einem Tor zurück. In der zweiten Halbzeit haben wir dann ein richtiges gutes Spiel gemacht. Lee hätte das Tor machen müssen. Am Ende haben wir wieder ein spätes Tor kassiert.

Uwe Neuhaus (Trainer Arminia Bielefeld): Ich bin überglücklich, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Ich bin vor allem mit dem Spiel in der ersten Halbzeit zufrieden. Wir haben Kiel nicht zur Entfaltung kommen lassen. Ein 2:0 zur Halbzeit wäre verdient gewesen.

Jonas Meffert (KSV-Mittelfeldakteur): Meiner Meinung nach hätten wir heute einen Punkt verdient. Wir sind schlecht ins Spiel gekommen, was vielleicht an dem Spiel am Mittwoch und der langen Rückfahrt gelegen haben könnte. In der zweiten Halbzeit waren wir dann im Spiel, viel griffiger.

