Stimmen zur 2:4-Niederlage

Ole Werner (Chefcoach Holstein Kiel): Wir hätten zur Halbzeit höher führen müssen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann als Mannschaft auch nicht alles verkehrt gemacht, wir hatten vielleicht nicht viele Chancen, aber wir haben unsere Angriffe gut abgesichert. Das Problem war, dass wir in einzelnen Situationen nicht gut waren, das hat Osnabrück eiskalt ausgenutzt. Es fehlte bei uns insgesamt die Konsequenz, die Osnabrück an den Tag gelegt hat. Wir werden die Fehler analysieren und müssen sie abstellen.

Daniel Thioune (VfLOsnabrück-Trainer): In den ersten 30 Minuten sind wir wie ein angeschlagener Boxer von einer Ecke in die andere getaumelt. Was man dann braucht, ist so ein Elfmeter, wie wir ihn bekommen haben. Dass wir zur Pause zurücklagen, ging völlig in Ordnung. In der zweiten Halbzeit standen wir etwas tiefer, haben die Flügel etwas abkippen lassen und dadurch die tiefen Räume besser verteidigt. Dass wir am Ende mit 4:2 rausgehen, ist so vielleicht nicht ganz verdient, aber auch nicht unverdient. Auch wenn ich nach einer halben Stunde nicht gedacht hätte, dass wir hier als Sieger vom Platz gehen, nehmen wir das natürlich gerne mit.

Johannes van den Bergh (Holstein-Linksverteidiger): Wir haben eine richtig gute erste Halbzeit gespielt, haben uns auch nach dem 1:1 nur kurz geschüttelt und dann weitergemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir uns in einigen Situationen wie Kinder angestellt. Das war total unnötig, wir hatten eigentlich alles im Griff, aber durch dumme Fehler verloren. Wie das 2:3 so zustande kommt, kann ich wirklich nicht erklären. Ich bin echt angefressen, wie wir greifbare drei Punkte so abschenken.

Marc Heider (Ex-Kieler und aktueller Osnabrück-Stürmer): Wir sind erst gar nicht ins Spiel gekommen, haben uns in der Halbzeit nochmal eingeschworen und uns gesagt, dass es nur geht, wenn alle 100 Prozent geben. Und wir haben dann als Team sehr gut gearbeitet. Es hat sich einiges getan, seitdem ich vor drei Jahren gegangen bin, das Stadion ist geschlossen, das tut der Atmosphäre total gut. Die Fans sind nah dran, das ist ja das, was Fußball ausmacht. Es ist immer wieder schön, die Leute wiederzusehen, immer wieder schön, hier zu sein. Und ich bin sehr glücklich, dass das für uns so positiv ausgegangen ist.

