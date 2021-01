Kiel

Stimmen zum 3:1-Heimsieg der Kieler Störche gegen Eintracht Braunschweig:

Uwe Stöver (Geschäftsführer Sport): Das wir die Leistung aus der ersten Halbzeit nicht in den zweiten 45 Minuten bringen, war klar. Wir hatten einen kleinen Bruch im Spiel und in der Phase auch den Gegentreffer bekommen. Wir hatten das Spiel unter Kontrolle und letzendlich verdient gewonnen.

Alexander Mühling (Mittelfeldspieler der Kieler Störche): Wir waren van Anfang an da. Wir haben ein gutes Spiel gemacht und die Tore erzielt. Nach den Wechseln in der zweiten Halbzeit hatten wir eine Phase, in der wir das Gegentor bekommen haben. Das war klar, weil der Gegner kommen musste. Es war ein verdienter Heimsieg.

Fin Bartels (Flügelflitzer der KSV Holstein): Wir sind konzentriert ins Spiel gestartet und machen ein frühes Tor, was uns natürlich in die Karten spielt. Wir haben weiter konsequent unseren Fußball gespielt und haben uns zweite Halbzeit ein wenig einlullen lassen. Wir sind das Ganze etwas zu locker angegangen und bekommen das 1:3. Mit etwas mehr Konsequenz hätten wir das Spiel viel früher entscheiden müssen. In einer Englischen Woche ist man aber froh, dass man dieses Spiel mit dem Ergebnis so beendet.