Nach der 2:3-Heimniederlage am Sonntag gegen den Karlsruher SC, wusste KSV-Angreifer Fabian Reese, woran es gelegen hat. "Spielerisch können wir uns wenig vorwerfen, jedoch haben wir vor dem 2:3 wieder schlecht verteidigt. Wir waren in den Defensivaufgaben zu fahrig", so der 23-Jährige.