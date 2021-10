Wo Holstein Kiel in der ewigen DFB-Pokal-Tabelle steht

Sinsheim

Wenn Holstein Kiel am Dienstagabend (18.30 Uhr im Liveticker) in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei der TSG Hoffenheim antritt, ist es ein Duell zweier Tabellennachbarn. Zumindest wenn man auf die ewige DFB-Pokal-Tabelle blickt – eine Statistik, die sich ergibt, wenn alle je ausgetragenen DFB-Pokal-Spiele auf die Drei-Punkte-Wertung umgerechnet in eine Tabelle einfließen.

FC Bayern München führt ewige Pokal-Tabelle an

Wenig überraschend kommt an den Rekordpokalsieger FC Bayern München in der Rangliste kein Klub heran. Mit 632 Punkten steht der FCB an der Spitze. Mit großem Abstand folgen die Zweitligisten FC Schalke 04 (516 Punkte) und Werder Bremen (497 Punkte). Bundesliga-Dino Hamburger SV liegt mit 360 Pokal-Punkten auf Platz neun.

Und wo steht Holstein Kiel? Die Störche finden sich auf Platz 39 der ewigen Pokal-Tabelle wieder. 33 Runden überstand die KSV in ihrer Pokalgeschichte, holte 95 Punkte. Mit dem Vorstoß ins Halbfinale sammelte Holstein in der vergangenen Saison acht Zähler. Siege in der Verlängerung – wie gegen Rielasingen und Essen – fließen mit drei Punkten ein, Siege nach Elfmeterschießen – wie gegen Bayern München und Darmstadt – mit einem Punkt.

Holstein Kiel hat die TSG Hoffenheim im Nacken

Kiel setzte sich dank der märchenhaften Pokal-Saison 2020/21 vom Verfolger auf Platz 40 ab – der TSG Hoffenheim, die bereits in Runde zwei gegen Greuther Fürth die Segel strich. Die Sinsheimer sitzen den Störchen mit 87 Punkten aber weiterhin im Nacken und könnten sich mit einem Sieg im direkten Duell wieder heranschieben. Holstein Kiel wird das am Dienstagabend verhindern wollen – vorrangig aber aus anderen Motiven, als die Platzierung in der ewigen Pokal-Tabelle zu sichern. Die Partie in der Prezero-Arena in Sinsheim können Sie ab 17 Uhr im KN-Liveticker verfolgen.

