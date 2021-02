Würzburg/Kiel

Wenn sich „Collinas Erben“ einschalten, dann muss etwas passiert sein. Und selten ist das zum Vorteil des leitenden Schiedsrichtergespanns. Der Fußball-Referee-Podcast nahm sich am Sonntag bei Twitter das Frankenderby zwischen der SpVgg Greuther Fürth und den Würzburger Kickers zur Brust. „Es ist nicht ersichtlich, warum der VAR hier nicht eingegriffen hat“, so die Beurteilung der Vorkommnisse am Ronhof in der 78. Minute: FWK-Keeper Hendrik Bonmann rauscht auf Jamie Leweling zu, will ihm den Ball vom Fuß pflücken, zieht aber zurück. Leweling fällt. Arne Aarnink gibt Strafstoß – zu Unrecht. Branimir Hrgota stellt auf 3:1. Die Entscheidung.

Für Würzburg ist das 1:4 – der spätere Endstand – ein bitterer, in jeder Hinsicht ärgerlicher Rückschlag. Denn die Kickers hatten das Kleeblatt, eines der Topteams dieser Zweiten Liga, am Rande des Punktverlusts, lagen zunächst in Führung, spielten streckenweise überzeugend, waren erst mit dem Elfer erledigt. Eine Leistung, die kein Zufall war. Eine Woche zuvor hatten sie Fortuna Düsseldorf nach Rückstand noch sensationell geschlagen, den Bundesliga-Absteiger mit einem 2:1-Sieg düpiert. Die Würzburger, so desolat in die Saison gestartet, scheinen endgültig im Unterhaus angekommen. Das ist auch Holstein Kiel nicht entgangen.

„Wenn man sieht, wie sie sich in diesem Jahr präsentieren, dann wird es keinen Deut leichter“, sagte Holsteins Cheftrainer Ole Werner am Montag nach dem 2:0 in Düsseldorf über die am Freitagabend (18.30 Uhr, im KN-Liveticker) anstehende Aufgabe gegen die Kickers aus Unterfranken. Werner erwartet einen engen Kampf – dabei empfängt hier doch der Dritte das Schlusslicht. Das kann man Tiefstapelei nennen. Oder eben Realismus. Denn die Kickers können kicken. Vor allem seit dem von Werner erwähnten Jahreswechsel.

Bis Weihnachten hatte die Elf vom „Dalle“ den Eindruck einer veritablen Trümmertruppe hinterlassen, war mit indiskutablen vier Punkten in die kurze Winterpause gegangen. Auf der Trainerbank sitzt mit Bernhard Trares nach den recht unwürdig entlassenen Vorgängern Michael Schiele und Marco Antwerpen bereits der dritte Coach innerhalb einer Saison. Der zwangsläufige Untergang, er schien für 2021 unausweichlich.

Wenige Wochen später hat der FWK nicht mehr viel mit dem Krisenklub von damals gemein. Würzburg spielt plötzlich ordentlichen, planvollen Fußball. Und holt Punkte: 1:1 gegen St. Pauli, 3:2 beim ersten und einzigen Auswärtssieg in Osnabrück, 0:0 gegen Braunschweig, 2:1 gegen Düsseldorf. In der Formtabelle seit Jahresbeginn stehen die Kickers auf Platz zwölf. Einer der Schlüssel: die Neuen. Sechs Wintertransfers – nur St. Pauli (sieben) war auf dem Markt aktiver.

Mit Marvin Pieringer, vom SC Freiburg ausgeliehen und mit bereits drei Toren treffsicherster Winter-Transfer der Zweiten Liga, hat sich Würzburg Torgefahr ins Boot geholt, mit Stefan Maierhofer (38, von Flyeralarm-Schwesterklub Admira Wacker Mödling) ganz viel Erfahrung, mit Christian Strohdiek aus Paderborn Routine und Stabilität in der Innenverteidigung, mit Rolf Feltscher (LA Galaxy) neue Impulse auf der defensiven Außenbahn, mit dem zuletzt vereinslosen Tschechen Martin Hasek dringend benötigte Kreativität aus dem Mittelfeld, schließlich noch mit dem Niederländer Rajiv van La Parra, Halbbruder von Liverpool-Star Georginio Wijnaldum, Tempo und Technik auf dem Flügel.

Selbst gegen die Schwergewichte unter Zugzwang

Eine, in Anlehnung an den großen Fußball-Patron im Hintergrund beim Hauptsponsor, fast schon magath'eske Einkaufstour. Aber eine, die Wirkung entfaltet, das Wesen dieser Mannschaft nachhaltig verändert. So sehr, dass mit den Würzburger Kickers wieder zu rechnen ist.

Ihr Pech ist aber: Sie müssen punkten. Auch gegen die Großen. Gegen Düsseldorf, Fürth, Kiel, kommende Woche gegen den HSV, danach in Bochum – die Trares-Elf steht selbst bei den Schwergewichten unter Zugzwang. Für Holstein werden sich irgendwann Räume ergeben. Nutzen die Störche diese Räume, sind die nächsten drei Punkte im Aufstiegsrennen drin. Auch ohne Elfmetergeschenk.