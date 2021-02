Kiel

Explosionsgefahr am Westring 501. „Da darf jetzt keiner in die Kabine gehen und noch dumme Fragen stellen“, warnte Bernhard Trares am Freitagabend vor Versuchen, sich in diesem Moment unbedarft seiner Mannschaft zu nähern. „Die sind alle hochgekocht und glühen“, sagte der Cheftrainer der Würzburger Kickers in der Pressekonferenz über seine Elf, die gerade 0:1 gegen Holstein Kiel verloren hatte. Durch einen Strafstoß, der nach Ansicht der Bilder nie einer hätte sein dürfen.

Trares hatte sich da schon wieder weitgehend im Griff. Minuten zuvor hatte er vorm Sky-Mikrofon noch geradezu gepoltert. „Das hat doch keinen Sinn mehr. Ich habe das Gefühl, ich bin hier falsch. Wenn das ein Elfmeter ist, dann ist das nicht mehr meine Zeit“, schimpfte Trares. „Dann können wir Tischtennis spielen.“

Das wird dem ehrbaren Sport mit den Kunststoffkugeln zwar nicht ganz gerecht, traf aber doch den Kern: Eingriffe oder eben Nicht-Eingriffe wie diese sind schädlich für den Fußball. Vor allem sind sie schädlich für die Kickers, die zum wiederholten Male benachteiligt wurden, im Kampf um den Klassenerhalt in der Zweiten Liga an Boden verlieren. „Es geht hier um unsere Existenz“, echauffierte sich Hendrik Bonmann.

Der Würzburger Keeper war es auch, der bei der heiß diskutierten Szene zunächst im Blickpunkt stand. Bonmann räumte Holsteins Jae-Sung Lee bei dessen Versuch, eine Flanke mit dem Kopf zu erreichen, im Fünfmeterraum ab, spielte vorm Zusammenstoß mit dem Südkoreaner aber klar den Ball mit der Faust (58.). Schiedsrichter Thorben Siewer zeigte zum Entsetzen der Gäste auf den Punkt. Eine harte, zu harte, Entscheidung, die spätestens bei Video-Referee Martin Petersen im berüchtigten „Kölner Keller“ hätte durchfallen müssen. Petersen hatte aber keine Einwände – eine geradezu unglaubliche Interpretation der Bilder. Und eine mit Folgen.

DFB äußert sich via Twitter und streicht Petersen am Sonnabend für die Bundesliga

Noch am späten Freitagabend reagierte der Verband, ließ über den offiziellen Twitter-Account der DFB-Schiedsrichter verlautbaren, Bonmanns Einsteigen sei „fußballtypisch und ballorientiert“ gewesen. „Es hätte in diesem Fall zu einer OFR-Empfehlung (On-Field-Review, Ansicht der Bilder, d. Red.) und einer Rücknahme des Strafstoßes kommen müssen.“ Petersen aber soll auch nach dem Spiel bei seiner Meinung geblieben sein, wurde am Sonnabend für das Bundesligaspiel zwischen Werder Bremen und dem SC Freiburg abgesetzt.

Dem Zweitliga-Schlusslicht aus Würzburg half und hilft das alles herzlich wenig. Enttäuschung, wohin man schaut. Ganz anders dafür die Gemütslage bei Holstein Kiel. Zwar konnte man den Frust der Kickers verstehen. „Wäre dieser Elfmeter gegen uns gepfiffen worden, hätte ich mich auch beschwert“, sagte Sportchef Uwe Stöver. Aber die drei Punkte, fürs Aufstiegsrennen von unschätzbarem Wert, nahmen die Störche gerne mit. Zumal der Strafstoß nicht ergaunert wurde: Lee wurde einfach abgeräumt, ohne Schauspieleinlage. Entsprechend muss man sich bei der KSV auch nicht für den Sieg schämen, der über die 90 Minuten in Ordnung ging.

„Es war ein sehr reifes Spiel von uns, wir sind nie aus der Ruhe geraten, haben unsere Basics durchgezogen“, sagte Kapitän Hauke Wahl, auch wenn er nicht umhin kam, zuzugeben: „Am Ende war es ein bisschen glücklich.“ Zu diesem Glück gehörte auch die schicksalhafte Fügung, dass Trainer Ole Werner eine Minute vor dem Elfmeterpfiff mit Alexander Mühling den neben Robert Lewandowski vielleicht besten Strafstoßschützen im deutschen Profifußball aufs Parkett geschickt hatte. Mühling kam, sah und versenkte (60.). „Unser Edel-Elfmeter-Joker“, flachste Fabian Reese.

Bartels fehlt gegen Fürth gelbgesperrt

Dass Mühling gemeinsam mit Fin Bartels zunächst auf der Bank Platz genommen hatte, war von Werner mit Bedacht so entschieden worden. „Mir ging es vorrangig darum, Frische ins Spiel zu bringen, Spieler für ihre guten Leistungen nach Einwechslungen zu belohnen, indem man ihnen auch von Beginn an das Vertrauen schenkt“, sagte Werner zur Rotation, in deren Folge Joshua Mees und Niklas Hauptmann hatten beginnen dürfen.

Aber natürlich gab es da auch noch die Sache mit den Gelben Karten. „Das hat im Hinterkopf schon eine Rolle gespielt“, sagte Werner. Mühling und Bartels standen vorm Spiel bei vier Verwarnungen. Eine Sperre bei der SpVgg Greuther Fürth am Montag nächster Woche wäre eine Schwächung. Und bei Bartels ist aus dem Konjunktiv dann auch Wirklichkeit geworden: Er sah nach seiner Hereinnahme Gelb, fehlt damit am Ronhof. Müßig zu erwähnen, dass das Zücken der Karte eine Fehlentscheidung war. Für Holstein war es ein guter Tag. Für die Kickers und das Schiedsrichtergespann eher nicht.