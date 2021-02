Essen

Wie der Verein am Mittwoch bekannt gab, ergaben die für den Pokal notwendigen PCR-Testungen positive Befunde bei Ex-Kieler Amara Condé und Außenstürmer Oguzhan Kefkir. Beide zeigten nach Vereinsangaben bisher keine Symptome und haben sich unverzüglich in häusliche Isolation begeben. Condé spielte in der Saison 2017/18 auf Leihbasis bei der KSV Holstein.

Trainings- und Spielbetrieb läuft weiter

„Wir haben nach den positiven Testergebnissen unsere Maßnahmen noch einmal intensiviert und den Trainingsbetrieb vorsorglich für zwei Tage ausgesetzt“, sagte Sportdirektor Jörn Nowak. „Die anschließenden Schnell- und PCR-Tests sind glücklicherweise negativ ausgefallen, so dass wir nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt und einer Prüfung der Einhaltung der Hygienemaßnahmen den Trainings- und Spielbetrieb weiter fortführen können. Zum Schutz unserer Spieler, Trainer und Mitarbeiter werden wir die Test-Taktung in den kommenden Tagen freiwillig deutlich erhöhen.“

RWE empfängt am Mittwoch, 3. März, den Bayern-Schreck aus Kiel zum Viertelfinale im Pokal. Beim 2:1 im Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen stand Condé in der Startelf der Essener. Kefkir wurde für ihn eingewechselt und schoss in der Verlängerung den Ausgleich.

Von Holger Schmidt, dpa