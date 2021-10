Ein zweites Bayern, das war insgeheim der Traum. Am Ende wurde es fast ein zweites Dortmund: Fußball-Zweitligist Holstein Kiel gerät in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit 1:5 bei der TSG Hoffenheim unter die Räder – maßgeblich begünstigt durch zwei Eigentore in der ersten Hälfte.