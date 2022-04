Kiel

Stimmungshoch beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel nach dem jüngsten 1:0-Heimtriumph gegen den Hamburger SV. Am Sonnabend (13.30 Uhr/Liveticker auf KN-online) wollen die Störche im Gastspiel bei Kellerkind Dynamo Dresden nachlegen, mit dem vierten Auswärts-Dreier die 40-Punkte-erreichen und damit vier Spieltage vor Saisonende den Klassenerhalt in trockene Tücher packen. Doch KSV-Cheftrainer Marcel Rapp mahnt zur Vorsicht.

Der Noch-42-Jährige mag sich von Statistiken nicht blenden lassen. Die weist die Nordlichter als klaren Favoriten aus: Seit zwölf Partien sind die Sachsen nunmehr sieglos, rangieren mit sechs Punkten Rückstand auf Platz 15 auf Relegationsrang 16. Mehr noch: In den bislang sieben Duellen seit dem Zweitliga-Aufstieg der Störche 2017 gab es ausnahmslos Kieler Erfolge.

Bänderverletzung am Knöchel: Ohne Fiete Arp gegen gelb-schwarze Dynamos

„Wir müssen uns auf viele Zuschauer einstellen und einen Gegner, der Fußball spielen will und der mehrfach unter Wert geschlagen worden ist. Dresden wird alles raushauen, wir sind gewappnet“, so Rapp, der mit diesen Sätzen auf der virtuellen Spieltags-PK am späten Donnerstagnachmittag vorschnellen Rollenverteilungen entgegentrat.

Entscheidend sei, so der Fußballlehrer weiter, wie gegen den HSV mit Leidenschaft und Kampfbereitschaft zu Werke zu gehen. „Nur fußballerisch müssen wir einen Tick zulegen“, ergänzte Rapp. Verzichten muss er in Dresden neben den Langzeitverletzten um Kapitän Hauke Wahl (Pfeiffersches Drüsenfieber) und Fin Bartels, der nach seinem Schlüsselbeinbruch aus dem HSV-Spiel am Dienstag operiert worden ist, auch auf Fiete Arp. Der 22-Jährige hatte sich im Mittwochtraining eine noch nicht näher diagnostizierte Bänderverletzung am Knöchel des rechten Fußes zugezogen.

Auf die Frage, ob er ohne Offensiv-Allrounder Bartels die Option mit Benedikt Pichler und „Otschi“ Wriedt als Doppelspitze in Erwägung ziehe, antwortete Rapp: „Wir sollten Steven Skrzybski nicht vergessen, das Bartels’ Rolle vielleicht am nächsten kommt. Ich will dem Gegner unsere Überlegungen aber nicht auf dem Silbertablett servieren.“ Gleiches gelte in diesem Zusammenhang auch für den möglichen Startelf-Kandidaten Aleksandar Ignjovski, der gegen den HSV nach langer Wettkampfpause als Terrier vor der Abwehr überzeugte.

Mangelnde Sicherheit: Polizei kritisiert Dresdner Verantwortliche ungewöhnlich scharf

Während sich die Kieler mental auf die hitzige Atmosphäre im Rudolf-Harbig-Stadion einrichten, gab es am Donnerstag ungewöhnlich scharfe Kritik von der Dresdner Polizei in Richtung der Dynamo-Verantwortlichen. Laut MDR-Bericht beziehen sich die Vorwürfe aus Polizeisicht auf eklatante Sicherheitsmängel im Stadion-Areal, abgeklebte Kameras vor dem von den Sicherheitskräften als Problemzone beschriebenen K-Block und SG-Fans mit Arbeitskarte, die am Einlass kaum kontrolliert worden seien.

Im vergangenen Heimspiel gegen Schalke 0:4 (1:2) hatten SG-Anhänger verbotene Pyrotechnik zum Einsatz gebracht. Der DFB habe 150 rote Bengalos, 20 Höhenfeuerwerke und 50 weiße Blinker gezählt, die benutzt worden seien. Die Polizei habe im Vorfeld beobachtet, dass Fans, die mit sogenannten Arbeitskarten vom Verein ausgestattet seien, „kaum oder gar nicht kontrolliert“ worden waren, und „mit großen Taschen auf das Stadiongelände gekommen“ seien.

Schon am Mittwoch waren in Dresden und weiteren sächsischen Städten 27 Wohnungen von 28 beschuldigten Personen durchsucht worden. Die Polizei-Aktion habe im Zusammenhang mit den Ausschreitungen vom Mai 2021 gestanden, als bei es im Rahmen der Feierlichkeiten anlässlich des Zweitligaaufstiegs zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen war, bei denen auch Polizisten und Journalisten verletzt worden waren. Die Polizei befürchtet ähnliche Krawalle für den Fall von Relegationsspielen gegen den Tabellendritten der Dritten Liga.