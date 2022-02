Hannover/Kiel

Das Hochgefühl des 3:0-Triumphes beim FC St. Pauli vom vergangenen Sonntag im Kopf, die pure Lust auf die Kür im Viertelfinale des DFB-Pokals am Mittwoch gegen RB Leipzig im Herzen. Zweitligist Hannover 96 könnte völlig losgelöst auf Fußball-Wolke sieben schweben, wäre da nicht der kalte Hauch des Abstiegsgespenstes. Im Flutlicht-Heimspiel am Freitag (18.30 Uhr/Liveticker auf KN-online) gegen den Tabellennachbarn Holstein Kiel stehen speziell die Niedersachsen angesichts der lediglich drei Punkte Vorsprung auf Relegationsrang 16 unter erheblichem Druck.

Der Bedeutung dieses Nordduells angemessen, greift 96-Coach Christoph Dabrowski zwecks Fokussierung auf den Existenzkampf tief in die psychologische Trickkiste. Ungeachtet der jüngsten 0:2-Niederlage gegen den KSC lobt der ehemalige Bundesliga-Profi die Störche als „eine der spielstärksten Mannschaften der Liga. In den letzten vier Jahren haben sie in der Relegation zweimal um den Bundesliga-Aufstieg gespielt. Mit dem neuen Trainer geht die Tendenz auch langsam wieder in diese Richtung.“

Auf der Gegenseite nimmt Dabrowski seine eigenen Akteure (28 Zähler) mit einem in dieser Form eher selten formulierten Appell in die Pflicht. „Meine Mannschaft muss in den talentfreien Bereichen maximal unterwegs sein, dann sind wir eine gute Mannschaft.“ Was nach übertriebenem Understatement klingt, hat reale Hintergründe.

Ergebnis-Inkonstanz bei Jannik Dehm und Co. sorgt für Tabellen-Angst

Denn im Kontrast zur ligaweit gängigen Überzeugung, im Kader der Hannoveraner stecke überdurchschnittliche individuelle Qualität, frustriert die Ergebnis-Inkonstanz. Von den Top-Mannschaften des Unterhauses als Spitzenreiter-Besieger gefürchtet, lassen die „Roten“ gegen tiefer platzierte Gegner in schöner Regelmäßigkeit Punkte liegen. Fast immer folgte zudem nach zwei erfolgreichen Spielen eine Niederlage. Die letzten Resultate: 2:2 gegen Darmstadt, 3:0 am Millerntor – und nun?

Weltmeister-Keeper im 96-Dress: Ron-Robert Zieler. Quelle: imago/MIS

Als Angriffsfläche bei den Störchen hat Dabrowski die talentfreien Statistikwerte „intensive Läufe“ (Kiel: 14 934/Hannover: 16 402) und „Gesamt-Kilometerzahl“ (Kiel: 2652,7 km/Hannover: 2685,5 km) ausgemacht. Das sei nicht Holsteins Ding, so der 43-Jährige. Dass Tabellenführer Werder Bremen als 16. bzw. 17. dieses Rankings in akuter Abstiegsgefahr stecken müsste (14 761/2577,2 km), zeigt indes die begrenzte Aussagekraft dieser Zahlen.

Nur acht eigene Treffer: niedersächsische Tor-Armut in der HDI-Arena

Warum Dabrowski selbst vor eigener Kulisse, erwartet werden gut 10 000 von zugelassenen 25 000 Zuschauern (darunter gut 600 Kieler Fans), auf kompakte Defensive setzt, erklärt derweil ein anderes Detail: Weniger als die bislang 21 Treffer hat nur Schlusslicht Aue erzielt, ganze acht Tore (!) durften die Niedersachsen dabei in den elf Begegnungen in der heimischen HDI-Arena bejubeln. Dennoch warnt Störche-Trainer Marcel Rapp vor dem „super Umschaltspiel“ des Kontrahenten. Hinter dem Einsatz seiner Eckpfeiler Lewis Holtby (Schleimbeutelentzündung im Knie) und Fin Bartels (Oberschenkelbeschwerden) stehen weiter Fragezeichen.

Vor dem Anpfiff – Freitag, 18.30 Uhr So könnte Hannover 96 spielen: Zieler – Dehm, M. Franke, Börner, Hult – Ondoua, Diemers – Maina, Kerk, Teuchert – Beier. Es fehlen: S. Ernst (Achillessehnenriss), Ochs, Doumbouya (nicht berücksichtigt). Gelbsperre droht: Dehm (4). So könnte Holstein Kiel spielen: Dähne – Neumann, Lorenz, Komenda – Sander – Sterner, Mühling, Porath, Reese – Wriedt, Pichler. Es fehlen: Wahl (Pfeiffersches Drüsenfieber), Bartels (muskuläre Probleme im Oberschenkel), Skrzybski (Infekt), Kirkeskov (Achillessehnenprobleme), Awuku (Aufbau nach Kreuzbandriss). Gelbsperre droht: Neumann, Holtby (beide 4).

Eine zusätzliche Portion Motivation dürfte nicht nur beim Blick auf die keineswegs gesicherte Tabellenlage (31 Punkte) im Kieler Reisegepäck liegen. Im Hinspiel unterlagen die KSV-Profis dem Ex-Storch Jannik Dehm, Weltmeister-Keeper Ron-Robert Zieler, dem 19-jährigen Sturmtalent Maximilian Beier und Co. nach einer frühen Roten Karte gegen Torwart Ioannis Gelios (10.) glatt mit 0:3. Es war der letzte Auftritt von Ole Werner als Holstein-Cheftrainer.